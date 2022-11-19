 

«Одного полка хватит» – министр обороны КНР анонсировал взятие Тайваня до китайского Нового года

19.11.2022, 11:33, Разное
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КНР планирует захватить контроль над Тайванем к 22 января, заявил министр обороны страны Вэй Фэнхэ. На эту дату в 2023-м году приходится празднование Китайского Нового года.

Министр утверждает, будто Народно-освободительная армия Китая сможет провести операцию по захвату острова одним полком. Он также назвал тайваньские вооруженные силы «бандформированиями» и выразил надежду на скорое «восстановление конституционного строя» в регионе.

– Одного парашютно-десантного полка будет достаточно, чтобы незаконное образование на острове рассыпалось, как карточный домик, – пообещал военный. – Мы уже доложили об этом высшему руководству страны.

Обострение отношений между КНР и Тайванем началось летом этого года. Официальный Пекин не признает Китайскую Республику и считает ее частью «единого Китая». У Пекина уже появились союзники в этом вопросе на международной арене: ранее министерство иностранных дел ДНР поддержало предполагаемое вторжение на Тайвань и призвало Пекин «разобраться с квазигосударственным образованием».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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