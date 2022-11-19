 

В пожаре в Стерлитамаке погибли пятеро детей

19.11.2022, 11:22, Разное
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18 ноября в двухквартирном кирпичном доме в деревне Матвеевка под Стерлитамаком в Башкортостане произошел пожар. В момент возгорания в квартире находились родители и семеро детей, сообщает RT.

Отец семейства успел вынести из пожара двоих детей, но в итоге погиб с женой и пятью остальными малышами. В настоящее время следователи осматривают место трагедии и устанавливают причины возгорания, пишут “Вести Подмосковья”.

Следственный комитет взял дело на личный контроль. Как сообщает телеканал “360”, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.


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