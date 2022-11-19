 

В Германии перебои на нескольких участках железных дорог из-за столкновения двух поездов

19.11.2022, 10:19, Разное
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Столкновение двух товарных составов в районе города Гифхорн привело к перебоям в работе железных дорог в Германии, пишет Der Spiegel. Из-за ремонтных работ многие поезда пришлось перенаправить или отменить: отмечается, что перебои будут продолжаться минимум до воскресенья.


AP

Железнодорожное сообщение между Берлином и Ганновером пришлось прервать минимум до воскресенья, пишет Der Spiegel. Причиной стало столкновение двух товарных поездов в районе города Гифхорн. По словам официального представителя Deutsche Bahn, поезда будут перенаправлены по другим маршрутам, что может вылиться в опоздания и отмены.

Как отмечает издание, инцидент сильно отразился на сообщении между Берлином и Северным Рейном — Вестфалией: скоростные поезда ICE отправляются по другим маршрутам, их опоздания достигают 60 минут. Кроме того, отменяется ряд маршрутов из Швейцарии.

Как пишет Der Spiegel, инцидент произошёл в четверг: один товарный поезд по пока не выясненным причинам столкнулся с другим, составленным из 25 цистерн с пропаном. По данным полиции, при столкновении перевернулись две цистерны и ещё две сошли с рельс. Сообщается, что машинист одного из поездов получил лёгкие травмы и был доставлен в больницу. От столкновения также пострадали линии электропередач. 


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