 

Мнение: Сахалин

19.11.2022, 10:15, Разное
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Пятиэтажный кирпичный дом обрушился на Сахалине. Погибли по меньшей мере четверо, в том числе двое детей, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа, возможно, газового баллона — дом не был газифицирован. Частично обрушились перекрытия одного из подъездов.

Чтобы от взрыва баллона газа обрушился дом, тем более в пять этажей, либо баллон должен быть каким-то огромным, либо дом ветхим настолько, что рухнул от малейшего толчка.

Плюс обращает на себя внимание фраза «дом не был газифицирован».

Сахалин – остров, где добывается не первый десяток лет газ и идет на экспорт. Причем газ в объемах весьма значительных. Что мешало за эти десятки лет а)газифицировать весь остров, б)построить на Сахалине рай на земле от поступлений в региональный бюджет гигантской ренты от добычи и продажи природного ресурса – неизвестно.

Известно только то, что бывший губернатор Сахалина Хорошавин только дома хранил миллиард рублей наличными, которые были у него изъяты при обыске. Неудивительно, что дома на Сахалине падают, а газификация не проведена. Им некогда – им нужно скирдовать наличные.

ПС. Число погибших увеличилось до семи.

Источник: Эль Мюрид


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