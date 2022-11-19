Неприлично превосходит – Личное мнение
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Дотошные журналисты выяснили, что новый домик Сассекских, который сама Кейт называла скромненьким, неприлично превосходит особняк оставшихся в Англии наследников Уэльских.
Если вас интересуют цифры, то в 4 раза больше.
Фото: Соцсети
У Меган — большой. У Кейт — маленький. Может быть, из-за этого жена наследника ходит с вечно недовольным лицом?
Очень неприлично. Или нет?
«Коттедж Аделаиды соответствует законопроекту, потому что это дом с четырьмя спальнями, и им больше не нужен».
Всё правильно — четыре спальни достаточно. Одна для Уильяма. Другая — для Кейт. Третья — детям. Четвёртая — гостевая.
Достаточно. Чего зазря деньги тратить, когда в Великобритании и так с экономикой в этом году не очень?
А вот разговоры про «неприлично большой» дом Меган и Гарри — это неправильная постановка вопроса. На свои гуляют. Сами зарабатывают, сами и решают, на какой площади им жить.
Думаете, так просто было Кейт рассказывать о теплоте покойной бабушки? Или изливать душу Опре, переживая обиды перед объективом?
И это я ещё про мемуары не говорю — поди их, придумай! Гаррику придётся очень стараться.
Журналисты упрекают Меган, что она им чуть ли не соврала, назвав свой дом минималистичным. Но это — упрёк незаслуженный. Для кого-то 16 санузлов и есть самый настоящий минимализм.
Да, условия проживания у братьев разные. Но тут уж ничего не поделаешь, пусть Кейт не завидует. У неё должна выработаться королевская скромность. Лет через 30 они вместе с мужем взойдут на престол и тогда переедут в просторный Виндзор.
А Меган живёт хорошо уже сегодня. Имеет право.
Согласны?
—
Источник: Лена Миро
Смотреть комментарии → Комментариев нет