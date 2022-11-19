 

Неприлично превосходит – Личное мнение

19.11.2022, 10:01, Разное
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Дотошные журналисты выяснили, что новый домик Сассекских, который сама Кейт называла скромненьким, неприлично превосходит особняк оставшихся в Англии наследников Уэльских.

Если вас интересуют цифры, то в 4 раза больше.


Фото: Соцсети

У Меган — большой. У Кейт — маленький. Может быть, из-за этого жена наследника ходит с вечно недовольным лицом?

Очень неприлично. Или нет?

«Коттедж Аделаиды соответствует законопроекту, потому что это дом с четырьмя спальнями, и им больше не нужен».

Всё правильно — четыре спальни достаточно. Одна для Уильяма. Другая — для Кейт. Третья — детям. Четвёртая — гостевая.

Достаточно. Чего зазря деньги тратить, когда в Великобритании и так с экономикой в этом году не очень?

А вот разговоры про «неприлично большой» дом Меган и Гарри — это неправильная постановка вопроса. На свои гуляют. Сами зарабатывают, сами и решают, на какой площади им жить.

Думаете, так просто было Кейт рассказывать о теплоте покойной бабушки? Или изливать душу Опре, переживая обиды перед объективом?

И это я ещё про мемуары не говорю — поди их, придумай! Гаррику придётся очень стараться.

Журналисты упрекают Меган, что она им чуть ли не соврала, назвав свой дом минималистичным. Но это — упрёк незаслуженный. Для кого-то 16 санузлов и есть самый настоящий минимализм.

Да, условия проживания у братьев разные. Но тут уж ничего не поделаешь, пусть Кейт не завидует. У неё должна выработаться королевская скромность. Лет через 30 они вместе с мужем взойдут на престол и тогда переедут в просторный Виндзор.

А Меган живёт хорошо уже сегодня. Имеет право.

Согласны?

Источник: Лена Миро


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