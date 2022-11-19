 

Работа уборщицей, аборт и жизнь в кладовке: непростая судьба Елены Пресняковой

19.11.2022, 10:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Сейчас Елена Преснякова известна как артистка, вокалистка ВИА “Самоцветы”, супруга знаменитого Владимира Преснякова-старшего и мама не менее знаменитого Владимира Преснякова-младшего. Певица не только добилась больших успехов в карьере, но и построила крепкую семью. Однако не все знают, что на пути к личному счастью звезде пришлось преодолеть множество испытаний.

Елена Кобзева (Кобзева – девичья фамилия Пресняковой – Прим. ред.) появилась на свет в 1946 году и выросла в многодетной семье. Родители будущей артистки много работали, чтобы обеспечивать большую семью, а она всеми силами старалась им помогать. В старших классах школьница подрабатывала уборщицей и разгружала машины с хлебом. Тогда никто и подумать не мог, что она станет звездой.

Елена всегда увлекалась пением, но не собиралась связывать жизнь с творчеством. На сцену ее привел счастливый случай. Однажды девушка увидела объявление о наборе вокалистов и решила пройти прослушивание. В результате она не только прошла отбор в Свердловскую филармонию, но и встретила свою любовь.

Художественным руководителем филармонии оказался обаятельный Владимир Пресняков. Мужчина начал ухаживать за вокалисткой, и вскоре симпатия переросла в роман, а потом и в брак. Увы, совместная жизнь пары не всегда была безоблачной. До свадьбы артистка забеременела и сделала аборт. Теперь Елена сожалеет об этом поступке.

В 1968 году у пары родился единственный сын Владимир. Тогда супругам было всего по 22 года. Молодой семье вместе с малышом приходилось ютиться в кладовке у родителей Елены. Однако трудности скрепили брак Пресняковых еще больше. Они активно работали, чтобы обеспечить себе и ребенку лучшее будущее, и ни разу не задумывались о разводе.

Елена и Владимир Пресняковы счастливы вместе уже больше полувека. Супруги считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Многие называют артистку не только примерной женой, матерью и бабушкой, но и идеальной свекровью. Певица всегда легко находила общий язык с невестками и каждую по-своему любила. Елена Преснякова по-прежнему поддерживает теплые отношения с первой супругой сына Кристиной Орбакайте, а в нынешней невестке Наталье Подольской и вовсе не чает души.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.06.22 / Мнение: Торг

14.06.22 / Мнение: Публичный скандал

08.04.21 / Подборка сообщений от Barents Observer (Норвегия)

23.05.21 / Чтобы не выглядеть молодящейся тетенькой: советы для дам за 40, как освежить свой летний образ

11.02.22 / В генконсульстве России в Харькове рассказали о сложном положении граждан с русским паспортом на Украине

07.07.22 / Мнение: Джонсон все

17.07.22 / Ремонт «Северного потока» отложен до сентября из-за запрета на поставку метизов в Россию

16.06.21 / Они делают все одинаково: главные мифы о свадебных организаторах

13.05.22 / Мнение: Про увеличение численности ВС РФ

11.01.22 / Мнение: Новый робот “Промобота”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика