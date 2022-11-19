Нигерийский принц умер в одиночестве, так и не сумев отыскать своего наследника в России

В Абудже скончался 99-летний наследний принц Нигерии Ибрагим Осоджонга, последний представитель королевской династии.

Последние тридцать лет своей жизни он искал наследника в России, чтобы передать ему своё состояние, однако так и не преуспел в этом.

Ибрагим Осоджонга был младшим из 14 сыновей последнего короля Нигерии Абдуллы III, свергнутого в результате военного переворота. В рамках мирного соглашения, положившего конец гражданской войне, новые власти позволили ему сохранить в собственности дворец, 190 млн долларов наличными, вдвое большую сумму в виде золотых слитков, а также доли в нефтедобывающих компаниях Нигерии. У принца не было законных детей, однако он предполагал наличие у него племянников в России, родившихся после визита представителей королевского дома Нигерии на Олимпиаду 1980 года в Москве.

Ибрагим Осоджонга потратил много лет и денег на поиски российских родственников, отправляя им письма с предложением приехать в Нигерию для получения наследства, однако никто из них так и не откликнулся.

– Нам очень жаль, что принц Ибрагим так и не нашёл наследника, – сказал президент Нигерии Мохаммаду Бухари. – Он был хорошим человеком, который с сочувствием относился к нашему народу, в отличие от своих родственников. Теперь, согласно закону, всё его состояние, которое оценивается суммарно почти в миллиард долларов, отойдёт государству. А российским родственникам покойника я хочу сказать, что они бессовестные, ленивые и жадные. Сначала пожалели 100 долларов на оформление документов о наследстве, а теперь будут локти кусать.

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