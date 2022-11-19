Грабители обнесли виллу Олега Тинькова в Италии

У Олега Тинькова ограбили виллу в итальянской Тоскане. Из сейфов предпринимателя вынесли ценные вещи, в том числе сумки и часы, сообщает “Царьград”. Судя по всему, воры работали ночью, так как следы взлома и беспорядок охранник заметил утром.

По данным телеканала “360”, в момент ограбления Тиньков с семьей находился в Мексике. Сумма ущерба оценивается с сотни тысяч евро.