 

Грабители обнесли виллу Олега Тинькова в Италии

19.11.2022, 8:35, Разное
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У Олега Тинькова ограбили виллу в итальянской Тоскане. Из сейфов предпринимателя вынесли ценные вещи, в том числе сумки и часы, сообщает “Царьград”. Судя по всему, воры работали ночью, так как следы взлома и беспорядок охранник заметил утром.

По данным телеканала “360”, в момент ограбления Тиньков с семьей находился в Мексике. Сумма ущерба оценивается с сотни тысяч евро.


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