 

Шарлотка с яблоками: звезда шоу “Уральские пельмени” Мясников делится домашним рецептом

19.11.2022, 8:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Мастер искрометных шуток и талантливый гитарист Вячеслав
Мясников — чудесный семьянин, который с удовольствием радует жену и детей своим
творчеством. Оно проявляется и на сцене, и на кухне — там участник шоу
“Уральские пельмени” превосходно готовит шарлотку с яблоками. Ведущий
компонент его домашних блюд — ванилин, поэтому рецепт смело можно назвать
авторским.

Ингредиенты

Яблоки — три штуки;

Сахар — 1/3
стакана;

Яйца — 3 штуки;

Разрыхлитель — 1-1,5 чайные ложки;

Ванилин — по вкусу, Вячеслав Мясников использует 1 пакетик;

Вода — по необходимости;

Сливочное масло — для смазки формы и верха шарлотки.

Способ приготовления

Яблоки нарезаем не кубиками, а тонкими пластинками —
слайсами. Это будет основа нашей шарлотки. Далее по рецепту звезды шоу
“Уральские пельмени” муку смешиваем с яйцами.

“Когда разбиваете яйцо, самое главное — не разбить его слишком
сильно, иначе скорлупа упадет в блюдо”, — предупреждает Вячеслав Мясников.
Если тесто получилось чересчур густое, добавляем в него треть стакана воды.
Комочков быть не должно. Следом добавляем разрыхлитель и ванилин, погружаем в
смесь яблочную нарезку.

Форму для запекания артист шоу “Уральские пельмени” смазывает сливочным маслом, а затем выливает туда всю готовую консистенцию. Как
и он, мы ставим контейнер на 10-15 минут в печь и готовим шарлотку с яблоками
при температуре 180 градусов. Когда верхушка выпечки затвердеет, по рецепту смазываем
ее кусочком масла.

Шарлотка с яблоками получается вкусная и ароматная. По
совету героя шоу “Уральские пельмени” украшаем ее палочками корицы и зеленью
мяты. Приятного аппетита!


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07.21 / Милые бранятся: в сети обсуждают, как Джастин Бибер “накричал” на Хейли Бибер

14.04.21 / В Пентагоне признали подлинным видео с треугольным НЛО, парящим над кораблем ВМС США

10.02.22 / Учёные пришли к выводу, что более половины населения имеет иммунитет к коронавирусу

02.03.22 / Названа причина приостановки выдачи льготной ипотеки

04.12.21 / Облезлая натуральность – Личное мнение

14.09.22 / Мнение: Забыли про ковид?

13.03.22 / Мнение: Путинское повышение цен на бензин

27.10.22 / “Просто ненависть”: наживающегося на России предателя Данилко безжалостно растерзали

04.02.22 / Звезда “Сумерек” Келлан Латс станет отцом во второй раз

27.01.22 / Володин заявил о попытках Запада переписать историю

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика