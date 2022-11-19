Шарлотка с яблоками: звезда шоу “Уральские пельмени” Мясников делится домашним рецептом

Мастер искрометных шуток и талантливый гитарист Вячеслав

Мясников — чудесный семьянин, который с удовольствием радует жену и детей своим

творчеством. Оно проявляется и на сцене, и на кухне — там участник шоу

“Уральские пельмени” превосходно готовит шарлотку с яблоками. Ведущий

компонент его домашних блюд — ванилин, поэтому рецепт смело можно назвать

авторским.

Ингредиенты

Яблоки — три штуки;

Сахар — 1/3

стакана;

Яйца — 3 штуки;

Разрыхлитель — 1-1,5 чайные ложки;

Ванилин — по вкусу, Вячеслав Мясников использует 1 пакетик;

Вода — по необходимости;

Сливочное масло — для смазки формы и верха шарлотки.

Способ приготовления

Яблоки нарезаем не кубиками, а тонкими пластинками —

слайсами. Это будет основа нашей шарлотки. Далее по рецепту звезды шоу

“Уральские пельмени” муку смешиваем с яйцами.

“Когда разбиваете яйцо, самое главное — не разбить его слишком

сильно, иначе скорлупа упадет в блюдо”, — предупреждает Вячеслав Мясников.

Если тесто получилось чересчур густое, добавляем в него треть стакана воды.

Комочков быть не должно. Следом добавляем разрыхлитель и ванилин, погружаем в

смесь яблочную нарезку.

Форму для запекания артист шоу “Уральские пельмени” смазывает сливочным маслом, а затем выливает туда всю готовую консистенцию. Как

и он, мы ставим контейнер на 10-15 минут в печь и готовим шарлотку с яблоками

при температуре 180 градусов. Когда верхушка выпечки затвердеет, по рецепту смазываем

ее кусочком масла.

Шарлотка с яблоками получается вкусная и ароматная. По

совету героя шоу “Уральские пельмени” украшаем ее палочками корицы и зеленью

мяты. Приятного аппетита!