Шарлотка с яблоками: звезда шоу “Уральские пельмени” Мясников делится домашним рецептом
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Мастер искрометных шуток и талантливый гитарист Вячеслав
Мясников — чудесный семьянин, который с удовольствием радует жену и детей своим
творчеством. Оно проявляется и на сцене, и на кухне — там участник шоу
“Уральские пельмени” превосходно готовит шарлотку с яблоками. Ведущий
компонент его домашних блюд — ванилин, поэтому рецепт смело можно назвать
авторским.
Ингредиенты
Яблоки — три штуки;
Сахар — 1/3
стакана;
Яйца — 3 штуки;
Разрыхлитель — 1-1,5 чайные ложки;
Ванилин — по вкусу, Вячеслав Мясников использует 1 пакетик;
Вода — по необходимости;
Сливочное масло — для смазки формы и верха шарлотки.
Способ приготовления
Яблоки нарезаем не кубиками, а тонкими пластинками —
слайсами. Это будет основа нашей шарлотки. Далее по рецепту звезды шоу
“Уральские пельмени” муку смешиваем с яйцами.
“Когда разбиваете яйцо, самое главное — не разбить его слишком
сильно, иначе скорлупа упадет в блюдо”, — предупреждает Вячеслав Мясников.
Если тесто получилось чересчур густое, добавляем в него треть стакана воды.
Комочков быть не должно. Следом добавляем разрыхлитель и ванилин, погружаем в
смесь яблочную нарезку.
Форму для запекания артист шоу “Уральские пельмени” смазывает сливочным маслом, а затем выливает туда всю готовую консистенцию. Как
и он, мы ставим контейнер на 10-15 минут в печь и готовим шарлотку с яблоками
при температуре 180 градусов. Когда верхушка выпечки затвердеет, по рецепту смазываем
ее кусочком масла.
Шарлотка с яблоками получается вкусная и ароматная. По
совету героя шоу “Уральские пельмени” украшаем ее палочками корицы и зеленью
мяты. Приятного аппетита!
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