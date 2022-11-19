В экстренных службах сообщили об одном погибшем и девяти пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме на Сахалине

В результате взрыва газа в жилой пятиэтажке в поселке Тымовское на Сахалине один человек погиб и еще девять пострадали, сообщили в экстренных службах.

В экстренных службах сообщили, что, по уточненным данным, один человек погиб и девять получили травмы, передает ТАСС.

Также в экстренных службах сообщили, что, по предварительным данным, в одной из квартир в жилом доме в поселке Тымовское в 05.30 мск взорвался газовый баллон, произошло обрушение с пятого по первый этажи. Для жителей дома организован пункт временного размещения, где подготовлены спальные места, горячее питание, вода и необходимые вещи.

Ранее в МЧС сообщали, что в пятиэтажном жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине произошел взрыв бытового газа.

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