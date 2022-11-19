 

Тела погибших в Тымовском на Сахалине достали из-под обломков

19.11.2022, 8:32, Новости дня
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Тела трех погибших жителей достали из-под обломков дома в Тымовском на Сахалине, сообщил глава региона Валерий Лимаренко

В своем Telegram-канале губернатор отметил, что в Тымовском на открытом воздухе организован оперштаб. Неравнодушные жители готовят списки жильцов пострадавшего дома и разрушенных квартир. На месте работают добровольцы, помогают разбирать остатки дома. При завале работают экстренные службы и спецтехника.

Ранее в МЧС сообщали, что в пятиэтажном жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине произошел взрыв бытового газа. Позже в экстренных службах сообщили об одном погибшем и девяти пострадавших в результате ЧП.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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