Тела погибших в Тымовском на Сахалине достали из-под обломков

Тела трех погибших жителей достали из-под обломков дома в Тымовском на Сахалине, сообщил глава региона Валерий Лимаренко

В своем Telegram-канале губернатор отметил, что в Тымовском на открытом воздухе организован оперштаб. Неравнодушные жители готовят списки жильцов пострадавшего дома и разрушенных квартир. На месте работают добровольцы, помогают разбирать остатки дома. При завале работают экстренные службы и спецтехника.

Ранее в МЧС сообщали, что в пятиэтажном жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине произошел взрыв бытового газа. Позже в экстренных службах сообщили об одном погибшем и девяти пострадавших в результате ЧП.

—