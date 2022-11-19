Глава Россотрудничества Примаков: Отнять Русские дома по резолюции ООН о репарациях нельзя

Конфисковать Русские дома из-за принятия резолюции в ООН о выплате репараций и возмещению ущерба Киеву в Европе никто не сможет, выразил мнение глава Россотрудничества Евгений Примаков.

По его словам, у Русских домов имеется дипломатический иммунитет, так как они по документам они являются частью посольств. При этом политик добавил, что в случае, если европейские власти все же начнут отбирать посольскую собственность, это уже будет конфликт другого уровня, передает РИА «Новости».

В понедельник Генассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине. Резолюцию поддержали 94 члена, против выступили 14, еще 73 члена ООН воздержались. Заседание прошло по инициативе Канады, Гватемалы, Нидерландов и Украины.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя указал на юридическую ничтожность резолюции. Он отметил, что ущербность этой инициативы очевидна. По его словам, с юридической точки зрения положения проекта не выдерживают никакой критики, являются юридически «ничтожными» и попыткой легализовать нелегализумое с точки зрения действующего международного права.

Аналогичную точку зрения высказал и вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Сенатор отметил, что резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в принципе не имеют обязательной силы. Он также подчеркнул, что если резолюции своим содержанием противоречат Уставу ООН и основополагающим нормам международного права, то это делает их не просто декларативными, но юридически ничтожными.

В Кремле резолюцию о выплате репараций Украине назвали попыткой грабежа.

—