 

Глава Россотрудничества Примаков: Отнять Русские дома по резолюции ООН о репарациях нельзя

19.11.2022, 8:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Конфисковать Русские дома из-за принятия резолюции в ООН о выплате репараций и возмещению ущерба Киеву в Европе никто не сможет, выразил мнение глава Россотрудничества Евгений Примаков.

По его словам, у Русских домов имеется дипломатический иммунитет, так как они по документам они являются частью посольств. При этом политик добавил, что в случае, если европейские власти все же начнут отбирать посольскую собственность, это уже будет конфликт другого уровня, передает РИА «Новости».

В понедельник Генассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине. Резолюцию поддержали 94 члена, против выступили 14, еще 73 члена ООН воздержались. Заседание прошло по инициативе Канады, Гватемалы, Нидерландов и Украины.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя указал на юридическую ничтожность резолюции. Он отметил, что ущербность этой инициативы очевидна. По его словам, с юридической точки зрения положения проекта не выдерживают никакой критики, являются юридически «ничтожными» и попыткой легализовать нелегализумое с точки зрения действующего международного права.

Аналогичную точку зрения высказал и вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Сенатор отметил, что резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в принципе не имеют обязательной силы. Он также подчеркнул, что если резолюции своим содержанием противоречат Уставу ООН и основополагающим нормам международного права, то это делает их не просто декларативными, но юридически ничтожными.

В Кремле резолюцию о выплате репараций Украине назвали попыткой грабежа.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.02.21 / “Голос” призывал отказаться от “мертвых” Минских договоренностей

24.03.21 / В Украине через два дня после вакцинации умерла военная. Минздрав озвучил предварительную причину

17.01.22 / “Ничего исключать нельзя, в том числе и TikTok”. Директор “Дарницы” по маркетингу рассказала, как изменится фармбизнес

09.01.21 / Журналист NYT объяснил решение привиться «Спутником V»

15.08.20 / Польско-американский договор об усилении военного сотрудничества подписали в Варшаве

27.06.20 / Polskie Radio – на встрече с Дудой Трамп дал понять, что Польша важнее для безопасности Европы, чем Германия

20.05.22 / Стало известно местоположение задержанного на границе США депутата из Владивостока

21.09.20 / Первый виртуальный киносмотр дал старт оскаровской гонке

31.12.21 / “Скоро наступит время атаки”. Саакашвили прокомментировал возвращение в тюрьму

21.12.21 / Донателла Версаче показала 10 нарядов Versace, которые выбрали ее звездные клиенты для красных дорожек в 2021 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика