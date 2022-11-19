 

NYT: Разногласия в оценке инцидента с ракетой в Польше привели к разладу между президентом Украины Зеленским и Западом

19.11.2022, 7:40, Новости дня
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Разногласия в оценке инцидента с ракетами в Польше привели к разладу между президентом Украины Владимиром Зеленским и Западом, написал обозреватель New York Times Карли Олсон.

Как говорится в публикации, это редкий пример публичной полемики между Украиной и ее союзниками, включая Вашингтон. Автор материала напомнил, что Зеленский продолжает настаивать на непричастности Киева к случившемуся, что расходится с заявлениями США и НАТО о принадлежности боеприпаса украинской системе ПВО, передает РИА «Новости».

Напомним, Зеленский, вопреки заявлениям Джо Байдена и Анджея Дуды, стал настаивать на том, что Украина якобы не имеет отношения к ракетному инциденту в Польше. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что на Польшу упала украинская ракета. В результате инцидента погибли два человека.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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