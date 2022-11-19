 

Губернатор Сахалинской области Лимаренко: Из-под завалов дома в Тымовском извлекли тела трех погибших

19.11.2022, 7:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Число погибших при взрыве в пятиэтажном жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине, по предварительным данным, увеличилось до трех человек, их тела извлекли из-под завалов, сообщил глава региона Валерий Лимаренко.

Как сообщил глава региона, из-под завалов дома в Тымовском, по предварительной информации, извлекли тела трех погибших жителей, передает ТАСС.

В экстренных службах сообщили, что, по предварительным данным, в одной из квартир в жилом доме в поселке Тымовское в 05.30 мск взорвался газовый баллон, произошло обрушение с пятого по первый этажи. Для жителей дома организован пункт временного размещения, где подготовлены спальные места, горячее питание, вода и необходимые вещи. Специалисты приступили к разбору завалов, на месте работают 10 единиц техники и 30 человек. Пятиэтажка, в которой произошел взрыв была построена в 1980 году. В ней 80 квартир. Последний капитальный ремонт проходил в 2016 году. Дом не газифицирован.

Ранее в МЧС сообщали, что в пятиэтажном жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине произошел взрыв бытового газа. Позже в экстренных службах сообщили об одном погибшем и девяти пострадавших в результате ЧП.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06.21 / Главред – эксперт объяснил, почему РФ хочет поглотить Украину

06.10.22 / Президент Турции Эрдоган сообщил, что верит в полную нормализацию отношений Турции и Армении

24.07.21 / Дефицит индия может привести к прекращению производства сенсорных экранов

10.07.20 / Во Львовской области впервые за месяц количество новых случаев COVID-19 не превышает 100

02.12.20 / В Кремле ответили на вопрос о встречах Путина с Кудриным и Матвиенко

04.09.21 / Ученые выяснили, как с возрастом меняется активность головного мозга

29.11.21 / Рубль вырос к доллару и евро

05.11.21 / Саакашвили пообещал из грузинской тюрьмы не умереть “назло врагам”

01.05.22 / Кулеба предложил Китаю стать одним из гарантов безопасности Украины

18.04.21 / В мире: Рауль Кастро уходит по-китайски

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика