Посол МИД по особым поручениям Корчунов: Идеи о «возвращении» острова Врангеля США являются экстремистскими

Идеи, которые высказывают эксперты в США о «возвращении» острова Врангеля американцам – экстремистские, его принадлежность РФ неоспорима, сообщил посол по особым поручениям МИД, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

Как отметил Корчунов, в условиях беспрецедентного по вине Вашингтона обострения конфронтации в российско-американских отношениях неудивительно появление разного рода экстремистских инициатив. Он подчеркнул, что попытки предъявить РФ территориальные претензии, произвольно трактуя факты и переписывая историю, заведомо контрпродуктивны и чреваты последствиями, передает РИА «Новости».

Дипломат указал, что автор статьи Томас Дэнс – бывший член комиссии по арктическим исследованиям США, от куда его изгнали за профнепригодность. Принадлежность РФ острова Врангеля Белым домом не оспаривается, добавил дипломат.

Он указал, что Россия имеет в отношении этой северной территории и прибрежных вод полный суверенитет, а предложения же «вскрыть» данную объективную реальность, чего требуют отдельные маргинальные личности, носят провокационный характер и делаются исключительно в целях собственного пиара или эпатажа.

Он выразил сомнение, что власти в Вашингтоне рискнут на сколь-нибудь серьезном уровне поставить территориальный вопрос в привязке к российско-американской границе, подчеркнув, что ответ РФ будет незамедлительным.

Ранее американская The Wall Street Journal заявила, что остров Врангеля «принадлежит» Соединенным Штатам, а Россия «удерживает» эту «американскую» территорию с 1924 года.

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