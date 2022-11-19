 

ЕС запустит свою систему спутников для большей независимости и быстрого интернета

19.11.2022, 7:30, Разное
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Страны ЕС намерены повысить свою стратегическую автономию в сфере телекоммуникаций, пишет немецкий телеканал N-TV. Для этого они договорились отправить в космос собственную систему спутников, которая обеспечит граждан и компании высокоскоростным интернетом. Также европейские спутники должны будут гарантировать безопасность и устойчивую работу инфраструктуры в ЕС. На эти цели в ближайшие годы планируется выделить €2,4 млрд.


AP

ЕС хочет обеспечить безопасную связь для предприятий и граждан с помощью собственной системы спутников, пишет немецкий телеканал N-TV. Участники переговоров из парламента ЕС и государств-членов договорились о создании «созвездия спутников» под названием Iris² (Infrastructure for Resilience, Interconnection and Security by Satellites), что обозначает инфраструктуру для устойчивости, взаимной коммуникации и безопасности, обеспечиваемых с помощью спутников. В ближайшие годы на эти цели из бюджета ЕС будет выделено €2,4 млрд.

«Это исторический момент!» — написал в Twitter ответственный комиссар ЕС Тьерри Бретон после подписания соглашения. Таким образом, ЕС добавляет третий компонент к своей стратегической космической инфраструктуре — к спутниковой навигационной системе Galileo и системе Copernicus, которая используется для наблюдения за Землёй.

«Эта программа — важный шаг к большей стратегической автономии для Европы», — сказала евродепутат от ХСС Ангелика Ниблер о новой программе. Военные действие на Украине показали, что до сих пор ЕС полностью зависел от третьих стран или частных компаний в области спутниковых телекоммуникаций. «Принятая сегодня программа должна это изменить», — подчеркнула Ниблер.

Спутники группы Iris в первую очередь предназначены для обеспечения устойчивости систем ЕС — в том числе для защиты критической инфраструктуры, такой как энергетические сети или здравоохранение, — а также для обеспечения доступа граждан и предприятий к быстрому интернету.

Как поясняет немецкий телеканал, цель состоит не только в том, чтобы заполнить пробелы в сетях высокоскоростного интернета в Европе, но и в том, чтобы обеспечить возможность подключения в таких стратегических регионах, как Африка и Арктика. Новые услуги должны быть полностью введены в эксплуатацию с 2027 года.

Соглашение ещё должно быть официально утверждено Европарламентом и европейскими государствами, однако это считается формальностью, отмечает телеканал N-TV.

 


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