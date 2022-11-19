Прорыв частной инициативы в космосе —в Индии запустили первую ракету, созданную стартапом

В Индии был произведён успешный запуск первой в стране ракеты, созданной частным предприятием, пишет WION. Речь идёт о суборбитальной ракете Vikram-S, разработанной стартапом Skyroot Aerospace, существующим на рынке 4 года. Как поясняет телеканал, этот прорыв стал возможным, благодаря реформам космической отрасли, начатым правительством в 2020 году.

Знаменательное событие для индийской космической отрасли. Индийская организация космических исследований запустила первую в стране ракету частного производства. Ракета под названием Vikram-S стартовала в 11 часов 30 минут по местному времени из Космического центра Сатиша Дхавана в Южной Индии. Ракета Vikram поднялась на высоту 81 километр в верхние слои атмосферы и упала в воду менее пяти минут спустя.

Этот запуск знаменует собой прорыв частной инициативы в космической индустрии страны, которую центральное правительство открыло для негосударственных игроков в 2020 году. Ракета Vikram-S была разработана индийским стартапом Skyroot Aerospace, работающим на рынке 4 года, в рамках проекта под названием Prarambhv или «Начало».

В полёте ракета несла полезную нагрузку из трёх спутников, произведённых индийскими стартапами в сфере космических технологий. Vikram-S является одной из первых в мире цельнокомпозитных ракет, оснащённых распечатанным на 3D-принтере твёрдотопливным микродвигателем для стабилизации ракеты-носителя при вращении.

Запуск также продемонстрировал лётные испытания радиоэлектронных систем, используемых в серии ракет Vikram, в том числе телеметрии, GPS, систем сбора данных и силовых установок. Наш корреспондент Сиддхартх М.П. следит за этой темой из Космического центра в Шрихарикоте. Послушаем его.

СИДДХАРТХ М.П., корреспондент WION: Успех порождает успех — такова основная мысль и послание, ощущающиеся в Космическом центре Сатиша Дхавана после успешного пуска первой в истории индии ракеты, спроектированной и построенной частной компанией. Мы выходим в эфир после запуска ракеты, разработанной компанией Skyroot Aerospace, известной как Vikram-S. Это запуск суборбитальной ракеты. Она предназначена для полётов не в космос, а в верхние слои атмосферы. Полёт прошёл без нареканий, и представители компании уже заявили, что всё происходило согласно запланированным параметрам.

Это очередное доказательство того, что технология разработки космических аппаратов компании готова почти на 80%, и позднее стартап сможет использовать её для производства ракет большего размера — разрабатываемых предприятием орбитальных ракет. Стоит напомнить, что ракета-носитель Vikram-S названа в честь отца-основателя индийской космической программы Викрама Сарабхая. Эта ракета создана в память о нём. Она также призвана показать, насколько более развитыми стали частные предприятия индийской космической отрасли за столь короткое время.

Напомню, что индийское правительство всего два года назад запустило программу реформ космической отрасли, позволив участвовать в программе частным компаниям. А сегодня, в ноябре 2022 года, в Индии прошёл запуск произведённой частным предприятием ракеты. Это событие должно привести к росту конкуренции на этом рынке и быстрому приросту в отрасли новых людей и компаний, которые станут строить спутники и ракеты, разрабатывать наземные терминалы и приложения для космической индустрии. Все они будут способствовать развитию космической экономики Индии. С вами был Сиддхартх М.П. из Шрихарикоты для телеканала WION.

Дата выхода в эфир: 18 ноября 2022 года.