 

Как сэкономить на ипотеке: советы для семей с детьми

19.11.2022, 7:10, Разное
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Ипотека – довольно популярный способ приобретения недвижимости в России. Однако далеко не у всех граждан есть желание вникать в детали, подробности и тонкости процесса кредитования, поэтому зачастую они упускают возможность сэкономить. Так, сегодня власти предоставляют семьям с детьми широкий спектр льгот, позволяющий сохранить денежные средства при покупке жилья.

Как сэкономить на ипотеке семьям с детьми, объяснила эксперт по недвижимости Ирина Радченко. В интервью “Радио 1” она назвала сразу несколько способов, позволяющих оформить кредит на жилье с выгодой.

По словам специалиста, семьи с детьми, желающие купить квартиру в ипотеку, могут воспользоваться материнским капиталом, льготными ставками для новостроек, а также различными программами, действующими в регионах России.

К примеру, в Московской области льготные программы по ипотеке действуют для учителей ряда предметов, имеющих детей, и для работников социальной сферы.

Кроме того, по словам эксперта, граждане могут обратиться напрямую к застройщику, чтобы он направил их в партнерский банк, выдающий льготную ипотеку под 6% для покупки квартиры в новостройке.

Ирина Радченко также подчеркнула, что на льготное кредитование при покупке жилья могут рассчитывать семьи даже с одним ребенком. Однако при этом важно, чтобы малыш был не старше 2018 года.

К слову, льготную ипотеку для новостроек в России могут и вовсе отметить. Об этом сообщает телеканал “360”.


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