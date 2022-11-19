В Китае сотни овец непрерывно ходили по кругу в течение 12 дней

Стадо овец в Китае ходит по кругу уже почти две недели, и, похоже, никто толком не знает, почему. Странное поведение было зафиксировано камерами видеонаблюдения на овцеводческой ферме на севере Китая.

На видео, опубликованном в среду китайским государственным новостным изданием People’s Daily, можно увидеть, как десятки овец ходят по часовой стрелке по кругу, а другие животные смотрят, находясь за пределами круга. Хотя сообщалось, что овцы выглядят совершенно здоровыми, неясно, останавливаются ли животные когда-нибудь, чтобы поесть и попить, и занимают ли их место в круге другие, когда это происходит.

Владелица овцеводческой фермы, назвавшаяся госпожой Мяо, рассказала журналистам, что странное зрелище началось 4 ноября с горстки овец, но в последующие дни к ним присоединились десятки других. Интересно, что, хотя ферма состоит из 34 загонов для овец, только овцы под номером 13 вели себя странно.

Видео с овцами, ходящими кругами, стало вирусным в Китае вскоре после публикации в Интернете People’s Daily, и с тех пор появилось несколько теорий о странном движении. Самая популярная теория заключается в том, что овцы заражены бактерией, которая вызывает состояние, известное как листериоз, также называемая «болезнью кругов».

Согласно Руководству Merck, «первоначально пораженные животные страдают анорексией, депрессией и дезориентацией. Они могут забиваться в углы, прислоняться к неподвижным предметам или кружить в сторону пораженной стороны».

Однако вышеупомянутая теория уже была оспорена, потому что овцы и козы, страдающие листериозом, обычно умирают в течение 14-48 часов после появления первых симптомов. Овцы в вирусном видео занимаются этим уже 12 дней подряд, и они кажутся совершенно здоровыми.

Хотя такое поведение считается необычным, оно не является чем-то неслыханным. Похожая ситуация произошла в 2108 году, когда сотня северных оленей на Кольском полуострове России без видимой причины ходили по кругу.