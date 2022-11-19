France info – французы тратят большую часть доходов на оплату жилья и энергопотребления

Арендная плата, счета за электричество и расходы на транспорт, отказаться от которых невозможно, съедают львиную долю доходов французов, передаёт France info. Как пишет телеканал, у многих после внесения обязательных платежей почти не остаётся средств к существованию. Масла в огонь подливает рост цен на коммунальные услуги и инфляция, отмечается в репортаже.

Арендная плата, счета за электричество или транспорт — эти неснижаемые расходы приходится нести каждый месяц. Их вес в бюджете домохозяйств становится всё больше и больше. В Парижском регионе Санела Симик ведёт подсчёты. Вместе с мужем они зарабатывают 1415 евро в месяц. Вдобавок к арендной плате в размере 500 евро они должны оплачивать счета.

САНЕЛА СИМИК: Электричество и газ — 90 евро в месяц — посильно. За жильё я должна платить 600-700 евро в месяц.

В общей сложности на обязательные расходы приходится 77% их месячного бюджета, поэтому приходится делать выбор.

САНЕЛА СИМИК: Раньше мы с мужем могли по нескольку раз в месяц ходить куда-то вместе: в ресторан, в кино. Кроме того, я могла пойти повеселиться с подругами, а он — со своими друзьями. Раньше мы делали это более свободно, но в этом году мы более ограничены в средствах.

Разница в положении зависит от уровня доходов домохозяйства. Семьи с самыми скромными доходами тратят в среднем 1017 евро в месяц на обязательные расходы — это 80% от их дохода. Среднему классу эти расходы обходятся в 1121 евро ежемесячно. 44% от дохода долой. Состоятельные семьи оказываются в наилучшем положении — из их бюджета удерживается 28%.

В этом году некоторые расходы увеличились. Плюс 41 евро к плате за жильё, плюс 15 евро в среднем за транспорт. Этот молодой бармен зарабатывает 1800 евро и тратит 66% заработка на обязательные расходы, по большей части, на энергопотребление, которое он старается сократить до минимума.

БАРМЕН: У меня нет отопления, я отключаю всё по счётчику, даже газовую плиту.

Ещё один удар по бюджету французов в следующем году может нанести инфляция, которая, как ожидается, будет выше четырёх процентов.

Дата выхода в эфир:18 ноября 2022 года.