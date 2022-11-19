“Привела к возбуждению уголовного дела”: стала известна роль Собчак в деле о вымогательстве
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Несколько недель
назад в одном из московских ресторанов был задержан Кирилл Суханов, сотрудник
редакции Ксении Собчак. Его и двух других журналистов обвиняют в вымогательстве
11 миллионов рублей у главы “Ростеха” Сергея Чемезона.
Ксения Собчак
проходит свидетелем по делу, однако, неожиданно для всех, ведущая спешно
покинула территорию России после начала разбирательства. Спустя время стала
известна роль Собчак в деле о вымогательстве.
Адвокат одного из
фигурантов дела Дмитрий Малютов высказался, что, по его мнению, в действиях
сотрудников нет компрометирующих фактов. С другой стороны, Ксения Собчак публично
приносит извинения за сотрудников и посещает офис Чемезова. Такое поведение
кажется юристу странным.
“Все трое
были подчиненными Собчак и выполняли ее указания в той ситуации, которая
привела к возбуждению уголовного дела”, — считает адвокат.
Разбирательство
по делу все еще продолжается. Телеведущая уже выразила надежду на положительный
исход событий. Среди звезд шоу-бизнеса уже появились и те, кто публично
обсуждает дело Ксении Собчак. Например, блогерша Алена Водонаева хочет знать,
кто именно из подозреваемых признал вину в вымогательстве.
Смотреть комментарии → Комментариев нет