“Привела к возбуждению уголовного дела”: стала известна роль Собчак в деле о вымогательстве

Несколько недель

назад в одном из московских ресторанов был задержан Кирилл Суханов, сотрудник

редакции Ксении Собчак. Его и двух других журналистов обвиняют в вымогательстве

11 миллионов рублей у главы “Ростеха” Сергея Чемезона.

Ксения Собчак

проходит свидетелем по делу, однако, неожиданно для всех, ведущая спешно

покинула территорию России после начала разбирательства. Спустя время стала

известна роль Собчак в деле о вымогательстве.

Адвокат одного из

фигурантов дела Дмитрий Малютов высказался, что, по его мнению, в действиях

сотрудников нет компрометирующих фактов. С другой стороны, Ксения Собчак публично

приносит извинения за сотрудников и посещает офис Чемезова. Такое поведение

кажется юристу странным.

“Все трое

были подчиненными Собчак и выполняли ее указания в той ситуации, которая

привела к возбуждению уголовного дела”, — считает адвокат.

Разбирательство

по делу все еще продолжается. Телеведущая уже выразила надежду на положительный

исход событий. Среди звезд шоу-бизнеса уже появились и те, кто публично

обсуждает дело Ксении Собчак. Например, блогерша Алена Водонаева хочет знать,

кто именно из подозреваемых признал вину в вымогательстве.