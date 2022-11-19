 

Минобороны Франции: Группа военных попала под поезд во время учений в регионе Фрежюс

19.11.2022, 4:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Группа французских военных попала под поезд во время учений в регионе Фрежюс, в результате один пострадавший погиб на месте, еще трое были экстренно госпитализированы, сообщило министерство вооруженных сил Франции.

Глава оборонного ведомства Франции Себастьен Лекорню сообщил, что в четверг около 20.40 (22.40 мск) группа солдат в ходе сводных учений в рамках общей базовой подготовки пересекала в регионе Фрежюс (департамент Вар) железнодорожное полотно на высоте Пюже-сюр-Аржен в момент, когда по пути шел поезд, передает ТАСС.

Отмечается, что в результате происшествия один военнослужащий получил ранения, от которых умер на месте. Еще двое получили менее серьезные травмы и были срочно доставлены в больницу Фрежюса. Третий пострадавший был эвакуирован «в шоковом состоянии». На место происшествия прибыли врачи, спасатели, жандармерия и полиция.

Напомним, в ноябре 2021 года поезд сбил группу мигрантов на севере Франции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.03.21 / “Народ Украины, ты не один, мы на твоей стороне” – После визита на Донбасс глава Евросовета написал твит на украинском

07.07.20 / «Ведомости» выступили в поддержку Сафронова

08.12.21 / Публике продемонстрировали концепт крупного авиалайнера с нулевыми выбросами

16.12.20 / Байдену посоветовали не относиться к РФ пренебрежительно

13.05.21 / Зеленский подписал закон, дающий НКРЭКУ полномочия запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси

17.07.21 / В Литву из Беларуси пытались проникнуть более 2 тыс. нелегальных мигрантов с начала года

28.11.20 / “Мы никогда не сможем это простить”. Зеленский призвал украинцев зажечь свечу в знак памяти жертв голодоморов

23.07.21 / Росстат заявил о росте почти на 45% производства легковых автомобилей в России

03.06.21 / В Одессе откроют еще три центра вакцинации от коронавируса

15.02.21 / Гендиректором Всемирной торговой организации впервые стала женщина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика