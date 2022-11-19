 

Посол РФ в США Антонов обвинил власти Украины в попытке спровоцировать прямое противостояние России и НАТО

19.11.2022, 4:55, Новости дня
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Украинские власти предпринимают попытки спровоцировать прямое противостояние РФ и НАТО, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов в комментарии журналу Newsweek.

Как подчеркнул глава российской дипломатической миссии в США, которого цитирует посольство РФ в Вашингтоне в своем Telegram-канале, украинские власти не только выпрашивают у США больше военной помощи, но и пытаются спровоцировать прямое военное столкновение между Российской Федерацией и НАТО, передает ТАСС.

Глава российского диппредставительства также отметил, что абсурдные попытки Запада переложить во всем вину на Россию могут только раззадорить киевский режим, который и без того чувствует вседозволенность.

Напомним, Владимир Зеленский, вопреки заявлениям Джо Байдена и Анджея Дуды, стал настаивать на том, что Украина якобы не имеет отношения к ракетному инциденту в Польше. Газета ВЗГЛЯД писала о разрушительной силе лжи Зеленского для НАТО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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