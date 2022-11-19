 

“Хотела попрощаться”: внезапно отъехавшую 65-летнюю Андрейченко шумно проводили в последний путь

19.11.2022, 4:28, Разное
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Звезда советского кино и красавица, к ногам которой падали любые мужчины, уже давно не живет в России. После второго развода артистка перебралась в Америку, и теперь в основном проводит время в Калифорнии и Мексике. Звезда не появляется на светских мероприятиях, и о ее жизни поклонники могут узнать лишь из блога в запрещенной социальной сети.

И тут внезапно 65-летняя Наталья Андрейченко отъехала, точнее, сообщила о своем намерении покинуть “любимый город”. В личном блоге она показала видео красивого салюта, который шумно проводил ее в предстоящий путь. В Сети предположили, что, возможно, он будет последним в этом году, раз артистка так трепетно относится к этому событию. Кто знает, вдруг звезда планирует вернуться туда нескоро?

“Сегодня хотела попрощаться с любимым городом, но вижу, что город не хочет меня отпускать… Или же город празднует мой отъезд?” – спросила Наталья Андрейченко по-английски.

Поклонники посчитали, что это не повод грустить. “Город приветствует Вас! Красивой женщине дарит красоту!” – написал один из комментаторов.

    Напомним, ранее “Дни.ру” писали о браке Натальи Андрейченко с композитором Максимом Дунаевским. Этот союз был для актрисы непростым, так как муж постоянно изменял ей, но она так сильно его любила, что терпела. Серьезным ударом стала новость о том, что у композитора есть внебрачный ребенок. Об этом Андрейченко узнала в день, когда родила мужу сына.

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