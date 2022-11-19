Функционально, но очень стильно: тренды осени-зимы, которые идеально подходят для беременных

Холодное время года – непростое испытание для будущих мам. Ведь летом гораздо проще найти комфортную одежду. Но выбрать что-то подходящее на осень-зиму может быть непросто. Обратите внимание на популярные тренды, благодаря которым вы будете ощущать себя стильно, тепло и комфортно.

Трикотажные брюки + джемпер + тренч

Мода на трикотажные брюки – настоящий подарок для беременных. Ведь они очень мягкие, удобные и теплые. А чтобы сделать образ более стильным, официальным, накиньте сверху классический тренч. Подберите контрастные ботильоны и сумку, чтобы завершить лук.

Трикотажное платье в рубчик

Это не просто комфортный, но еще и ультраженственный образ, который можно использовать как в повседневной жизни, так и в праздничной атмосфере. В этом сезоне особо модными являются модели с пышными рукавами в стиле ренессанса и глубоким V-образным вырезом.

Брюки + жакет + кроссовки

Брюки и жакет – это исключительно классическое сочетание. Но в грядущем сезоне в тренде будет сочетание классики со спортом. То есть если вы дополните свой образ кроссовками, то не прогадаете. К тому же вам будет очень комфортно ходить по городу в таком виде.

Вязаный комплект и цветное пальто

Нейтральные тона – безошибочный выбор для классического осеннего образа беременной. Но всегда хочется добавить чего-то яркого. Пусть это будет пальто, которое придаст хорошее настроение и разбавит скучную пасмурную гамму.

Жаккардовый свитер и легинсы

Мягкие эластичные легинсы – удобный вариант низа для беременной. А яркий полосатый свитер придаст образу непринужденность. Выбирайте верх из мягкой пушистой пряжи – это сейчас очень модно. К тому же смотрится очень уютно и женственно.

Свободные брюки + джемпер + открытая рубашка

Если во время беременности вы продолжаете работать, вам наверняка понадобится стильный образ для деловых встреч. Это исключительно классическое сочетание, которое благодаря правильным формам и темному цвету слегка маскирует полноту.

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Шерстяное пальто + кардиган + трикотажные брюки

Это очень стильный и нежный образ, который лучше всего выдержать именно в светлых тонах, подчеркивающих неповторимую женственность будущей мамы. Простые белые кроссовки в конечном итоге придадут образу дополнительную комфортность, идеально подходящую для последних месяцев беременности.

Трикотажное платье в рубчик, блейзер и сапоги

Твид, несомненно, придаст оттенок отличного вкуса и чувства стиля абсолютно любому образу. Особенно основанному на такой простой вещи, как трикотажное платье. Чтобы придать образу немного экстравагантности, подберите интересные яркие сапоги. Но не злоупотребляйте с высотой каблука, чтобы обеспечить максимальный комфорт лодыжкам в последнем триместре.

Шерстяное пальто + вязаное платье + сапоги выше колена

Данная комбинация просто взорвала модные подиумы Франции. Клетчатое шерстяное пальто мужского кроя просто идеально сочетается с женственными высокими сапогами. Дополните все это комфортным мягким платьем, и получится просто идеальный вариант образа для будущей мамы.