Мнение: О простых причинах, почему Россия отступает… Снарядів немає?

По рассказам ветеранов, Наполеон приказал расстрелять своего генерала, оставившего важный рубеж обороны. Но потом всё же решил сперва разобраться.

— Как мог ты отступить? — воскликнул в гневе император.

— О, государь, на это была тысяча причин, — робко начал генерал. — Во-первых, у нас кончились снаряды…

— Остальные 999 можешь не называть, — последовал молниеносный ответ.

Генерал был оправдан.

Хотите верьте, хотите — проверьте, но говорят, что ровно это же самое происходит сейчас с Россией.

Западные «эксперты» по-прежнему считают, что у России заканчиваются боеприпасы, и не только ракеты, о чём чаще говорят, но и артиллерийские снаряды. «Искандеров», по их словам, осталось около 120 штук. Артиллерийских боеприпасов — на месяц обороны. Источники считают, что это одна из главных причин отступления российских войск из Херсона. Об этом пишет еженедельник Economist.

Но, по его данным, плохая новость для Украины в том, что и у неё достатка боеприпасов нет. Особенно это касается ПВО. Из-за этого пессимисты считают, что как минимум на зиму наступления для Украины закончились. Оптимисты, однако, указывают, что украинцы сохраняют значительное численное преимущество — у них 200-300 тыс. боеспособных военнослужащих против меньше 100 тыс. российских. Моральный дух украинцев высок. И у Украины всё ещё больше высокоточных боеприпасов, таких как GMLRS и корректируемые снаряды Excalibur.

При достаточном снабжении украинская армия вполне была бы способна продолжать освобождать территорию страны. Но в любом случае её дальнейшие успехи будут меньше похожи на сентябрьский блицкриг под Харьковом и гораздо больше – на войну на истощение. В этом уверен директор российских исследований института CNA в Арлингтоне Майкл Кофман. Он также напоминает, что при наступлении боеприпасов расходуется больше, чем при обороне. Украина уже сейчас тратит большую часть месячного производства GMLRS – ракет для HIMARS – в #США, рассказал один собеседник Economist. И хотя США и страны Европы сейчас наращивают производство боеприпасов, но эффект от этого #Украина сможет почувствовать не раньше следующего лета.

За рамками статьи, однако, осталось пополнение российской группировки в зоне СВО за счёт мобилизации — резерв там составляет ещё 200 тыс. чел. как минимум. Также The Economist не поясняет, куда «исчезли» 600 тыс. из тех 900 тыс. украинских военных, которые, по словам Владимира Зеленского, ещё в мае «давали отпор агрессии». А так, получаются, силы сторон скоро могут сравняться.

Не в этом ли причина того, что США снова и снова «никак не подталкивают» Киев к мирным переговорам?

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