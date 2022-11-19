 

Инфляция в Великобритании достигла 41-летнего максимума

19.11.2022, 3:25, Разное
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Растущие счета за электроэнергию и цены на продукты питания подтолкнули британскую инфляцию к 41-летнему максимуму. Как передаёт NTD, за 12 месяцев до октября потребительские цены в Великобритании выросли на 11,1%. Это максимальный показатель с октября 1981 года и выше прогнозов экономистов в 10,7%. Эксперты говорят, что экономика страны уже вошла в рецессию, которая может продлиться до двух лет.

Растущие счета за электроэнергию и цены на продукты питания подтолкнули британскую инфляцию к 41-летнему максимуму. Данные опубликовали за день до того, как министр финансов Джереми Хант объявил о повышении налогов и сокращении расходов для сдерживания роста цен.

За 12 месяцев до октября потребительские цены в Великобритании выросли на 11,1 процента. Это максимальный показатель с октября 1981 года и выше прогнозов экономистов в 10,7 процента.

Джереми Хант в ближайшее время должен представить новый бюджет. Он уже сказал, что необходимы жёсткие меры для сдерживания роста цен.

Между тем, Банк Англии заявил, что на британской экономике сказываются последствия брексита. Некоторые экономисты полагают, что уже в следующем месяце регулятор повысит базовую процентную ставку до 3,5%.

В начале ноября британский центробанк совершил самое крупное повышение процентной ставки с 1989 года. Он поднял её на целых 75 базисных пунктов: с 2,25 до 3 процентов.

Экономисты говорят, что экономика страны уже вошла в рецессию, которая может продлиться до двух лет.

Отметим, инфляция в Великобритании в октябре могла достичь 13,8 процента. Этому помешало то, что правительство ограничило тарифы на электроэнергию для домохозяйств до 2960 долларов в год.

Дата выхода в эфир 17 ноября 2022 года.


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