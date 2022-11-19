Новый удар для онкобольной: дочь Заворотнюк разбилась на машине

Звезда сериала “Моя прекрасная няня” пропала с радаров в 2019 году, а вскоре стало известно, что у актрисы диагностирован рак. Увы, подробностей о болезни поклонники до сих пор не знают, так как семья тщательно скрывает актрису.

Правда, время от времени появляются в Сети снимки, сделанные дорожной камерой. На этих кадрах обычно за рулем сидит супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев, а рядом с ним на пассажирском сидении запечатлена полная женщина с короткой стрижкой. Многие уверены, что именно так теперь выглядит известная актриса.

Впрочем, онкологическое заболевание не единственная трудность, которую ей приходится преодолевать. Например, собственная дочь то и дело заставляет звездную маму понервничать.

Новый удар Анна нанесла Анастасии Заворотнюк на второй день после получения прав на управление автомобилем. В личном блоге девушка призналась, что разбилась на машине. Судя по всему, авария травмировала Анну лишь психологически, но с тех она осторожно относится к выбору видов транспорта. Например, девушка больше не может себя представить за рулем ретроавто, хотя и мечтает о нем.

“После аварии, в которой я побывала на второй день после получения прав”, – говорит Анна Заворотнюк.