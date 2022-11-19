 

Министр юстиции США Гарленд назначил спецпрокурора для расследования против 45-го американского президента Трампа

19.11.2022, 0:45, Новости дня
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Специальный прокурор назначен в США для проведения независимого расследования и привлечения к ответственности 45-го американского президента Дональда Трампа, сообщил министр юстиции – генеральный прокурор США Меррик Гарленд.

Как сообщил Гарленд, министерство юстиции США давно решило, что в некоторых чрезвычайных ситуациях в интересах общественности назначить специального прокурора для независимого проведения расследования и привлечения к ответственности. Министр юстиции пояснил, что пришел к выводу, что следует назначить специального прокурора в связи с недавними событиями, включая заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он стал кандидатом на следующих выборах и то, что действующий президент США Джо Байден также выразил намерение быть кандидатом, передает ТАСС.

Как отметил Гарленд, разбирательство в отношении Трампа, в частности, касается обвинений в том, что он хранил секретные документы в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, а также препятствовал утверждению итогов предыдущих президентских выборов и передаче полномочий новому американскому лидеру Джо Байдену.

Министр юстиции США сообщил, что спецпрокурором по делу экс-президента США Дональда Трампа станет Джек Смит, работавший ранее в Международном уголовном суде в Гааге, а до последнего времени занимавший должность прокурора в Специальным суде по Косово. Как сообщил Гарленд, Смит начнет свою работу в качестве спецпрокурора США немедленно, для этого он вернется в Соединенные Штаты из Гааги.

Напомним, в среду Трамп объявил о выдвижении на пост следующего президента США.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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