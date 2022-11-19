 

Reuters: Спецпредставитель США по климату Керри заразился коронавирусом во время конференции СОР-27 в Шарм-эш-Шейхе

19.11.2022, 0:45, Новости дня
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Спецпредставитель президента Соединенных Штатов по вопросам климата Джон Керри получил положительный результат теста на COVID-19 во время конференции СОР-27 в египетском Шарм-эш-Шейхе, информирует Reuters со ссылкой на Госдепартамент США.

Как сообщил представитель дипломатического ведомства, у Керри выявлены легкие симптомы, он полностью привит, в том числе бустерной дозой. Как утверждается, спецпредставитель США по климату контактирует со своей командой и иностранными коллегами по телефону, чтобы обеспечить успешный итог конференции СОР-27, передает ТАСС.

COP27 – это название ежегодной конференции, где собираются все страны, ратифицировавшие Рамочную конвенцию Организации Объединенных Наций об изменении климата 1992 года (РКИК ООН). Конференция ООН начала работу в Шарм-эш-Шейхе 6 ноября. Во время форума, который должен был завершиться 18 ноября, но был продлен на сутки, до 19 ноября, состоялись сотни мероприятий. Египетский город принял свыше 62 тыс. участников, включенных в официальные делегации стран и делегации международных организаций.

Аббревиатура COP – сокращение от Conference of the Parties, переводится как «Конференция сторон». Число рядом – порядковый номер конференции с момента первого собрания в Берлине в 1995 году. В 2022 году пройдет 27-я конференция, поскольку в 2020 году она не проводилась из-за пандемии коронавируса.

В прошлую субботу президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук предупредил о риске гибели человечества из-за появления коронавируса со смертностью 90%.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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