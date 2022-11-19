 

Директор Центра исследований энергетики Украины Харченко: При блэкауте энергосистему восстановят в срок от 3 до10 дней

19.11.2022, 0:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В случае возникновения блэкаута по всей Украине на восстановление энергосистемы понадобится от трех до десяти дней, сообщил директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко.

По словам Харченко, которого цитирует украинское издание «УНН», при возникновении блэкаута на восстановление энергосистемы Украины при благоприятном сценарии понадобится три дня, при неблагоприятном – семь-десять дней, передает РИА «Новости»

Он отметил, что после удара 15 ноября энергосистема Украины стабилизируется, хотя ситуация остается сложной. Те, кто был отключен от электричества, уже имеют «очень лимитированный» доступ к нему, добавил Харченко.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что половина энергетической системы Украины выведена из строя после ракетных ударов России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12.21 / В ВОЗ обозначили сроки инспекции по признанию «Спутника V»

24.09.21 / В Роспотребнадзоре спрогнозировали заболеваемость COVID-19 осенью

06.01.22 / Израильские танки обстреляли территорию Сирии

09.03.21 / Педиатр предупредил об опасном осложнении коронавируса у детей

08.03.21 / Бывшая жена миллиардера Безоса вышла замуж за школьного педагога

23.01.22 / Эрмитаж пожаловался на хулиганство противников QR-кодов

16.04.21 / Антикоронавирусные ограничения ужесточили в четырех префектурах Японии

07.08.22 / Приостановлено движение поездов на востоке Сахалина из-за паводка

10.07.22 / СМИ: Протестующие нашли в резиденции президента Шри-Ланки «миллионы рупий»

26.07.21 / Мнения: Украинская идеология годится только для концлагеря

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика