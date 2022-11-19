Директор Центра исследований энергетики Украины Харченко: При блэкауте энергосистему восстановят в срок от 3 до10 дней

В случае возникновения блэкаута по всей Украине на восстановление энергосистемы понадобится от трех до десяти дней, сообщил директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко.

По словам Харченко, которого цитирует украинское издание «УНН», при возникновении блэкаута на восстановление энергосистемы Украины при благоприятном сценарии понадобится три дня, при неблагоприятном – семь-десять дней, передает РИА «Новости»

Он отметил, что после удара 15 ноября энергосистема Украины стабилизируется, хотя ситуация остается сложной. Те, кто был отключен от электричества, уже имеют «очень лимитированный» доступ к нему, добавил Харченко.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что половина энергетической системы Украины выведена из строя после ракетных ударов России.

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