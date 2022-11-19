 

Заботливый муж – Личное мнение

19.11.2022, 0:20, Разное
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Заботливый муж — именно так теперь называют Влада Топалова, женатого зачем-то на известной — не уверена, что знаю род её деятельности — Тодоренко.

«Муж готовит завтрак для любимой жены», — объявила известная Регина и показала.


Фото: Соцсети

Пока старый не по годам Влад стряпал, Регинка накрасилась, причесалась и преобразилась, назвав мужа святым человеком.

Зрители тоже обрадовались. Я не поняла, чему именно.

Все рады тому, что Топалов заботливый? Пока жена собирается зарабатывать деньги, муж готовит завтрак, чтобы потом остаться дома?

Так это обязанность, а не забота. Кто-то за деньгами на марафон пошёл. А другой, по логике, тогда должен еду приготовить, полы помыть, детей воспитать.

Что ты сделала, чтобы муж тебе завтрак приготовил? Деньги зарабатываешь. Никакой заботы тут нет.

Впрочем, Владик этот не очень умный. Мог бы завтрак и не готовить — всё равно Регинка бы никуда не делась. Но ничего, рано или поздно он это поймёт.

И вот тогда Регинка перед работой сможет насладиться домашним бытом, обязанностями. Встанет пораньше, полы помоет. Завтрак сварганит из тройки блюд, разбудит Владика, чтобы поел. Но только не слишком рано — вдруг он устал.

Впрочем, не исключено, что Регинка просто пытается разыграть нам спектакль, показывая, какой молодец у неё муж.

Вы можете назвать своего партнёра заботливым? Не по факту, что он вам готовит или нет, а по внутреннему ощущению? Чувствуете, что о вас заботятся?

Источник: Лена Миро


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