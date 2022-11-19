“Избавление”: дочь изувеченной раком Заворотнюк сообщила о смерти

В 2018 году у

звезды “Моей прекрасной няни” Анастасии Заворотнюк диагностировал рак

мозга. Тяжелое лечение продолжается и по сей день. Многие эксперты говорят, что

причиной заболевания послужило ЭКО — в браке с Петром Чернышевым брюнетка стала

мамой в третий раз.

Ни семья Анастасии,

ни она сама не сообщают никаких подробностей состояния здоровья. Кроме этого, в

сети нет фотографий актрисы. Скорее всего, это связано с изменившейся

внешностью некогда привлекательной женщины.

Не только для семьи

актрисы, но и для поклонников страшный диагноз стал настоящим шоком. Ради

лечения и поддержки старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна вернулась из США в

Россию. Правда, сейчас дочь изувеченной раком Заворотнюк живет на две страны.

Судя по ее социальным сетям, 26-летняя девушка вышла замуж и вместе с любимым

проводит время в Азербайджане.

На днях стало известно,

что девушка вернулась в Москву. Как и многие другие граждане, живущие в другой

стране, дочь Анастасии Заворотнюк первым делом отправилась по врачам. В одном

из постов в микроблоге Анна с грустью сообщила о смерти своих зубов мудрости. Это очень больно.

“По прилету

в Москву продолжаю свое избавление от зубов мудрости”, — написала дочь Заворотнюк.

Своим подписчикам она посоветовала не запускать здоровье, а своевременно проходить

лечение полости рта.