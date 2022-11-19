 

“Избавление”: дочь изувеченной раком Заворотнюк сообщила о смерти

19.11.2022, 0:17, Разное
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В 2018 году у
звезды “Моей прекрасной няни” Анастасии Заворотнюк диагностировал рак
мозга. Тяжелое лечение продолжается и по сей день. Многие эксперты говорят, что
причиной заболевания послужило ЭКО — в браке с Петром Чернышевым брюнетка стала
мамой в третий раз.

Ни семья Анастасии,
ни она сама не сообщают никаких подробностей состояния здоровья. Кроме этого, в
сети нет фотографий актрисы. Скорее всего, это связано с изменившейся
внешностью некогда привлекательной женщины.

Не только для семьи
актрисы, но и для поклонников страшный диагноз стал настоящим шоком. Ради
лечения и поддержки старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна вернулась из США в
Россию. Правда, сейчас дочь изувеченной раком Заворотнюк живет на две страны.
Судя по ее социальным сетям, 26-летняя девушка вышла замуж и вместе с любимым
проводит время в Азербайджане.

На днях стало известно,
что девушка вернулась в Москву. Как и многие другие граждане, живущие в другой
стране, дочь Анастасии Заворотнюк первым делом отправилась по врачам. В одном
из постов в микроблоге Анна с грустью сообщила о смерти своих зубов мудрости. Это очень больно.

“По прилету
в Москву продолжаю свое избавление от зубов мудрости”, — написала дочь Заворотнюк.
Своим подписчикам она посоветовала не запускать здоровье, а своевременно проходить
лечение полости рта.


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