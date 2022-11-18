 

Politico – разногласия по ракетному удару в Польше могут быть первой трещиной американо-украинского альянса

18.11.2022, 23:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Американские чиновники теперь стремятся к более тесной координации по сообщениям о ракетном прилёте в Польше, пишет Politico. Как отмечает издание, несовпадение заявлений Украины и США об инциденте в Польше стали первым серьёзным расхождением во мнениях между Киевом и Вашингтоном, за которым могут последовать и новые трещины.


AP

Настойчивость Владимира Зеленского, утверждающего, что за прилётом ракеты на польскую территорию стоит РФ (несмотря на заявление американских спецслужб, отметивших, что ракета была украинской), привела к тому, что американские чиновники теперь стремятся к более тесной координации по сообщениям об этом инциденте, пишет Politico.

За последние два дня представители администрации Джо Байдена связывались со своими европейскими партнёрами, а также с представителями офиса украинского президента, призывая более осторожно говорить о причинах инцидента в Польше, отмечает издание. В Вашингтоне попросили воздержаться от однозначных заявлений до завершения расследования.

Издание напоминает, что после попадания ракеты по польской деревне Пшеводув Владимир Зеленский и некоторые его советники сразу обвинили в этом Россию. Однако в последующие 24 часа лидеры США, НАТО и Польши заявили о том, что ударившая по польской территории ракета, судя по всему, была пущена украинскими силами ПВО. В итоге Зеленский немного скорректировал свою позицию, однако по-прежнему остался до конца не убеждённым.

Как отмечает Politico, очень разные заявления о ракетном ударе стали первым серьёзным расхождением во мнениях между Вашингтоном и Киевом с момента начала украинского кризиса. Издание пишет, что если конфликт продолжится и зимой, то в альянсе США и Украины может появится больше трещин, чем может воспользоваться Москва.

Многие аналитики и военные считают, что боевые столкновения на Украине продолжатся и зимой, однако обеим сторонам будет трудно добиться значимых продвижений из-за погодных условий, пишет Politico. Между тем, в минувшую среду председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Украине пора начать мирные переговоры с Россией. Он отметил, что у Украины не получится отвоевать все территории у России.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07.20 / Российских чиновников заставят уважать граждан

17.06.22 / Скандалы: Долговой отжим

07.08.20 / Лилия Шевцова: “Август 2020”

19.05.21 / С возрастом волосы становятся тонкими и ломкими: 10 модных коротких стрижек для дам среднего возраста, которые решат проблему

01.09.20 / Сиенна Миллер рассталась с бойфрендом Лукасом Цвирнером после года отношений

11.10.20 / Мнение: Как фермеры из африканской глубинки щелкнули по носу Британскую империю

25.09.22 / Das Erste – серия не заканчивается — Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

14.12.21 / Мнение: Недостаточно знакомы с румынской культурой

22.06.21 / В Петербурге отменят результаты ЕГЭ по химии из-за аномально высоких результатов

15.10.22 / «Её дни сочтены» — Трасс предрекли скорую отставку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика