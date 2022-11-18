 

Aftonbladet – Швеция подтвердила факт диверсий на «Северных потоках»

18.11.2022, 23:10, Разное
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Шведская прокуратура признала взрывы на «Северных потоках» диверсией, пишет Aftonbladet. По данным правоохранителей, на месте преступления были найдены остатки взрывчатки. Тем не менее расследование продолжается, и подозреваемых по делу ещё нет.


AP

На «Северных потоках» подтверждён факт диверсий, а на месте взрывов в Балтийском море были изъяты некие «посторонние предметы», на которых были обнаружены остатки взрывчатых веществ. Об этом сообщил прокурор Матс Юнгквист в пресс-релизе ведомства.* В прокуратуре также отметили, что продолжают работу, а специалисты тщательно задокументировали значительные повреждения газопроводов, пишет Aftonbladet.

По словам Юнгквиста, предварительное следствие очень сложное и обширное и пока неясно, будет ли в отношении кого-то выдвинуто подозрение в совершении преступления. «Сотрудничество с ведомствами Швеции и других стран осуществляется отлично. Для продолжения ведения предварительного расследования и для различного текущего сотрудничества важно, чтобы мы могли работать в тишине и покое», — заявил прокурор в пресс-релизе, пишет Aftonbladet.

* Россия приветствовала подтверждение Швецией данных в пользу версии о диверсии на «Северных потоках». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сам тот факт, что уже стали поступать данные в пользу подтверждения диверсионного акта или террористического акта (это можно как угодно называть), — это лишний раз подтверждает ту информацию, которая была и есть у российской стороны», — заявил Песков.

 


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