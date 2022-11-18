Aftonbladet – Швеция подтвердила факт диверсий на «Северных потоках»

Шведская прокуратура признала взрывы на «Северных потоках» диверсией, пишет Aftonbladet. По данным правоохранителей, на месте преступления были найдены остатки взрывчатки. Тем не менее расследование продолжается, и подозреваемых по делу ещё нет.



AP

На «Северных потоках» подтверждён факт диверсий, а на месте взрывов в Балтийском море были изъяты некие «посторонние предметы», на которых были обнаружены остатки взрывчатых веществ. Об этом сообщил прокурор Матс Юнгквист в пресс-релизе ведомства.* В прокуратуре также отметили, что продолжают работу, а специалисты тщательно задокументировали значительные повреждения газопроводов, пишет Aftonbladet.

По словам Юнгквиста, предварительное следствие очень сложное и обширное и пока неясно, будет ли в отношении кого-то выдвинуто подозрение в совершении преступления. «Сотрудничество с ведомствами Швеции и других стран осуществляется отлично. Для продолжения ведения предварительного расследования и для различного текущего сотрудничества важно, чтобы мы могли работать в тишине и покое», — заявил прокурор в пресс-релизе, пишет Aftonbladet.

* Россия приветствовала подтверждение Швецией данных в пользу версии о диверсии на «Северных потоках». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сам тот факт, что уже стали поступать данные в пользу подтверждения диверсионного акта или террористического акта (это можно как угодно называть), — это лишний раз подтверждает ту информацию, которая была и есть у российской стороны», — заявил Песков.