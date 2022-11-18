Мнение: Медведев и деньги

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев продолжает отжигать и переживать за Украину. Точнее за деньги, выделяемые Украине.

Так и написал Медведев:

«Тема денег для Украины становится токсичной в США. Конгрессмены требуют тотальных проверок того, куда ушли гигантские бабки. И куда пойдут новые десятки миллиардов, запрошенные странным стариком Байденом, которого на Капитолийском холме метко обозвали вице-президентом Украины.

…. настроение у обычных американцев начнёт постепенно разворачиваться в сторону реальности. Их снова надули: из бюджета США в период экономического спада и роста цен на всё вокруг перекачали в неведомом направлении гигантские средства. В интересах ВПК. В интересах раненного в Незалежной самолюбия семейки Байдена. В интересах обычных жуликов – как в самой Америке, так и по всему свету зарабатывающих на чужом горе. И этот эффект будет накапливаться до тех пор, пока в Конгрессе не приостановят безоглядную поддержку националистического режима на Украине».

Досталось от Медведева и Украине: «…Америка всегда бросала своих друзей и своих лучших «сукиных сынов». Так будет рано или поздно и в этот раз. Отсюда утрата остатков реальности и слезливые истерики клоунов в Киеве.Они распустили сопли и в исступлении требуют всё новых и новых санкций против России. И всё больше и больше западного бабла на войну. Только это способно продлить их сладкую наркотическую агонию…».



отсюда

А это правда, что Байдена называют вице-президентом Украины? Или это Медведев это придумал? А еще мне интересно, это правда, что «клоуны в Киеве» «распустили сопли»? Или как?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

—