Почему Юльке не спится? – Личное мнение

Большая актриса большого кино и жена бледного Цыганова Юля Снигирь возмущена. Чем? Ей почему-то не спится.

И виноват в этом не Цыганов!



Фото: Соцсети

«Я не сплю две ночи. Двое суток подряд по маленькому переулку, куда выходят мои окна, круглосуточно, потоком едут снегоуборочные машины. Их сотни или они едут по кругу, я не знаю, но стоит непрерывный жуткий грохот», — цитируют звезду Газета.ру

Надо же, вот странные люди бывают.

Не чистят снег — плохо. Чистят — снова нехорошо. Оставьте, вопит неспящая Юлька, немного снега.

Нет, я всеми руками за тишину и покой. Но если ты это хочешь, то что ты делаешь в мегаполисе?

Помню, жила как-то в квартире с окнами на Садовое. Снег, дождь, ночь или день — шумно. И это я мягко ещё говорю. Зато вид красивый. Центр, Патрики рядом, всё удобно и близко.

Жаловаться на то, что проживая в огромном городе, тебе шумновато — это как-то странно. Как это представляет себе Снигирь: ну-ка, не чистим сегодня снег, потому что Юлька изволит спать?

Так, что ли? А остальным миллионам людей чего делать — по сугробам пробираться на работу, пока звезда почивает?

Хочешь тишины, Юль? Есть прекрасные места в Карелии. Комары только летом пищат, а так — благодать. Тут уж извини, выбирай, что для тебя важнее — близость к центру или покой.

Впрочем, шучу — и в области есть посёлки с прекрасной транспортной доступностью до центра. И тишина.

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Лично мне очищенные от снега тротуары и улицы нравятся. Идёшь, гуляешь и смотришь, как похорошела столица. А если кому-то не спится, то никто же тут никого не держит, ведь так?

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