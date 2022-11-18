 

Почему Юльке не спится? – Личное мнение

18.11.2022, 22:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Большая актриса большого кино и жена бледного Цыганова Юля Снигирь возмущена. Чем? Ей почему-то не спится.

И виноват в этом не Цыганов!


Фото: Соцсети

«Я не сплю две ночи. Двое суток подряд по маленькому переулку, куда выходят мои окна, круглосуточно, потоком едут снегоуборочные машины. Их сотни или они едут по кругу, я не знаю, но стоит непрерывный жуткий грохот», — цитируют звезду Газета.ру

Надо же, вот странные люди бывают.

Не чистят снег — плохо. Чистят — снова нехорошо. Оставьте, вопит неспящая Юлька, немного снега.

Нет, я всеми руками за тишину и покой. Но если ты это хочешь, то что ты делаешь в мегаполисе?

Помню, жила как-то в квартире с окнами на Садовое. Снег, дождь, ночь или день — шумно. И это я мягко ещё говорю. Зато вид красивый. Центр, Патрики рядом, всё удобно и близко.

Жаловаться на то, что проживая в огромном городе, тебе шумновато — это как-то странно. Как это представляет себе Снигирь: ну-ка, не чистим сегодня снег, потому что Юлька изволит спать?

Так, что ли? А остальным миллионам людей чего делать — по сугробам пробираться на работу, пока звезда почивает?

Хочешь тишины, Юль? Есть прекрасные места в Карелии. Комары только летом пищат, а так — благодать. Тут уж извини, выбирай, что для тебя важнее — близость к центру или покой.

Впрочем, шучу — и в области есть посёлки с прекрасной транспортной доступностью до центра. И тишина.

https://t.me/lenamiro/12561

Лично мне очищенные от снега тротуары и улицы нравятся. Идёшь, гуляешь и смотришь, как похорошела столица. А если кому-то не спится, то никто же тут никого не держит, ведь так?

Источник: Лена Миро


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.08.22 / Гингрич – у Байдена слабая внешняя политика, а Госдеп очень робок и не очень компетентен

14.11.22 / Передозировка лекарств и перенос операций — кибератака на крупнейшую больничную сеть США угрожает здоровью миллионов американцев

08.12.21 / Американцы пригрозили русским “вторым Чернобылем” из-за Украины

24.02.21 / Племянник Елизаветы II получил тюремный срок за попытку изнасилования

09.10.22 / От мудрой красотки до лысой брюзги: как изменилась Татьяна Васильева

05.09.22 / Собянин рассказал о благоустройстве 500 улиц и площадей Москвы

06.07.22 / Минопросвещения установит личности всех школьников, прослушавших мастер-классы Monsanto-Bayern

23.06.22 / “Главное, чтобы у ребенка не было золотой ложки в зубах”: Виктория Боня и ее правила жизни

26.03.21 / Принц Швеции Карл Филипп и принцесса София в третий раз стали родителями

31.12.20 / Политик года. Александр Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика