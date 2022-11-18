Собянин о выборе москвичей в “Активном гражданине”: Новый год столица встретит светлой и украшенной

Большинство участников голосования поддержали проведение новогодних мероприятий и праздничное оформление города, написал Собянин в своем блоге. Мэр поблагодарил москвичей за активную позицию.

Город реализует решение большинства. Встречу Нового года Москва посвятит нашим военнослужащим и работникам оборонно-промышленного комплекса.

Мэр счел целесообразным воздержаться от фейерверков и больших уличных концертов. Но столица встретит праздник светлой и украшенной, подчеркнул градоначальник.

“Многочисленные новогодние и рождественские елки подарят малышам радость встречи со сказкой. Пригласим на “Елку Мэра” и другие праздничные представления детей мобилизованных москвичей и ребятишек, приехавших из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей”, – рассказал Собянин.

В праздничные дни будут работать парки, катки. Пройдет ставший уже традиционным фестиваль “Путешествие в Рождество”. На его площадках состоятся новогодние утренники, праздничные экскурсии и другие мероприятия для семей мобилизованных москвичей.

В парках откроется сбор гуманитарной помощи. Дети смогут отправить поздравительные открытки военнослужащим по Почте Деда Мороза.

“По договоренности с бизнесом часть их прибыли и все доходы городского бюджета от проведения ярмарок и праздничных мероприятий будут направлены на поддержку воинов, их семей и восстановление пострадавших районов”, – сообщил Собянин.

Ранее мэр Москвы напомнил, что празднование Нового года не отменили даже в самый тяжелый период Великой Отечественной войны. У людей должна быть возможность отметить традиционные праздники так, как они привыкли, убежден градоначальник.