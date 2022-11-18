 

“Царствия небесного”: Россияне оплакивают уход облитой кислотой Цымбалюк-Романовской

18.11.2022, 22:51, Разное
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Виталина Цымбалюк-Романовская — одна из тех женщин, которых называют роковыми. Яркая и неординарная киевская пианистка сразу очаровала опытного режиссера Армена Джигарханяна и надолго поселилась в его сердце. Многие до сих пор верят, что именно Виталина дала артисту вторую молодость и заметно продлила его жизнь, хотя после его смерти на Цымбалюк-Романовскую посыпались обвинения и гадости.

Тем не менее, имя Армена Джигарханяна до сих пор чаще всего вспоминают именно в соцсетях Виталины. “Царствия небесного”, – пишут фолловеры.

На днях 44-летняя Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала в своем аккаунте о секретах красоты, которыми пользуется для сохранения молодости и отличного внешнего вида. Звезда показала косметику, в составе которой есть гиалуроновая кислота.

Средства якобы помогают звезде не стариться преждевременно, но уход за кожей явно не из дешевых. Смотрят на него небогатые россияне, да проливают горькие слезы.

“Вы знаете, что я не сторонник инъекций, а чередую салонные процедуры с домашним уходом”, – сказала Цымбалюк-Романовская

Впрочем, не удивительно, что Виталина Цымбалюк-Романовская так молодо выглядит, ведь она условно обливается этой кислотой.


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