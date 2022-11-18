Мнение: Деколонизация математики, финансы российских студентов и подводные камни инвестиций в недвижимость

1. Британская газета Таймс пишет, что университетам в Соединённом королевстве предписано заняться «деколонизацией» высшего образования (ссылка):



Университетам было предложено «деколонизировать» учебные курсы, включая математику, информатику и классические языки, чтобы научить студентов, как колониализм и его наследие повлияли на эти предметы.

Агентство по обеспечению качества высшего образования (QAA), которое консультирует университеты по вопросам преподавания и следит за качеством курсов, впервые включило в свои рекомендации критическую расовую теорию.

Руководство касается 25 областей обучения и было выпущено в конце марта. В своем заявлении о курсах по географии QAA заявило, что этот предмет «исходит из традиций знаний, сформированных благодаря колониальной науке эпохи просвещения».

В заявлении говорится, что этот предмет использовали в целях «заморской экспансии Британской и европейской империй, которую оправдывали с помощью нарратива о превосходстве белых, не-инвалидов (able) и гетеросексуальных (гетеронормативных) людей».

Последнее утверждение звучит загадочно. Британские и европейские колониалисты и вправду в какой-то момент создали теории расового превосходства, которым оправдывали свои колониальные захваты, тут спору нет. Но мысль о том, что британцы захватывали Африку или Индию, потому что были гетеросексуалами – это что-то новое… особенно если вспомнить известную реплику Уинстона Черчилля о традициях Королевского флота.

Похоже, для западной системы образования наступают непростые времена. Повесточку там теперь пропихивают повсюду, в ущерб здравому смыслу, научному методу и научным фактам.

То же самое было в СССР в 1920-е–1930-е годы: большевики методично внедряли в учебную программу школ и вузов марксизм, а гуманитарные предметы старались нашпиговать удивительными историями про злых капиталистов, жестоких дворян и гуманных революционеров. Однако до «деколонизации математики», кажется, не додумались даже большевики — если мне не изменяет память, они ограничивались цитатами вождей в предисловиях и примерами в духе «у пионера есть три патрона».

В 1930-е годы абсурд достиг апогея, и товарищ Сталин вынужден был слегка открутить назад постреволюционный паноптикум. История и другие гуманитарные предметы сделали несколько шагов обратно к норме.

Однако вплоть до конца СССР гуманитарные дисциплины у нас оставались идеологизированы и тенденциозны. Печальные последствия этого мы ощущаем до сих пор. Например, наши недалёкие соседи так охотно легли под США в том числе благодаря картине мира, которую их предкам в при Сталине преподавали большевики (все эти мифы о «России – тюрьме народов», «вековой отсталости», «тирании Москвы», «построенном на костях Петербурге» и так далее).

2. Кажется, типаж вечно голодного и бедного студента постепенно уходит в прошлое. Более половины российских студентов не нуждаются или почти не нуждаются в деньгах (ссылка):



Каждый второй российский студент (48 процентов) признался в финансовых трудностях, пишут «Известия» со ссылкой на результаты совместного опроса Skillbox и VK. Исследование также показало, что треть учащихся вузов стараются не тратить более 10 тысяч рублей в месяц.

При этом 29 процентов студентов заявили, что редко испытывают проблемы с деньгами, еще почти четверть (23 процента) не сталкиваются с ними вовсе. Почти половина опрошенных (46 процентов) назвали основным источником средств помощь родителей и близких, при этом стипендия способна покрыть нужды только 15 процентов из них. 12 процентам дополнительный доход приносят гранты.

Абсолютное большинство (72 процента) студентов тратят менее 30 тысяч рублей в месяц, 14 процентов — менее 20 тысяч рублей. Еще 17 процентов опрошенных стараются не выходить за рамки 40 тысяч рублей; превышают эту сумму расходы лишь 11 процентов.

В Топ-3 главных статей расходов вошли траты на питание (29 процентов), жилье (20 процентов), включая аренду квартиры и коммунальные платежи, а также транспорт (18 процентов). Кроме того, опрос показал, что основным стимулом поступления и продолжения обучения для каждого десятого студента в России (13 процентов) является место в общежитии.

Как показывает практика, имея место в общежитии или живя с родственниками молодому человеку в России легко можно прожить даже и на 10 тысяч рублей в месяц. Но, конечно, стипендии талантливым студентам должны быть больше.

3. В Школе Капитализма я рассказываю о некоторых подводных камнях инвестиций в недвижимость. Цитирую из начала статьи (ссылка):

На днях у Кримсональтера вышел небольшой обзор рисков, которым себя подвергают любители жилой недвижимости (ссылка). Действительно, в России принято считать, что квартира — это надёжно, выгодно и почётно. Если у вас есть своя квартира и две-три квартиры под сдачу — жизнь удалась, вам будут завидовать и вас даже будут немного ненавидеть.

Как вырос этот изгиб нашего менталитета, понятно. Даже после революции, когда слово «собственность» было ругательством грязнее любого мата, некоторым удалось сохранить если не свои квартиры целиком, то хотя бы одну-две комнаты в них. Позже, при Хрущёве, квартиры снова стали надёжной основой для простого мещанского счастья — эпоха раскулачивания осталась в прошлом, уплотнения стали относительной редкостью, а институт прописки, система очередей и суровый дефицит жилплощади сделали квартиры невероятно важными, особенно в больших городах. Жизненная стратегия целых семей строилась зачастую вокруг сложных планов по обретению заветных квадратных метров…