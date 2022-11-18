Скандалы: Дело о доме Аркадия Воложа стало «первой ласточкой» для русских миллиардеров

А юристы раскритиковали идею сенатора Кутепова о заморозке активов сбежавших олигархов

Замораживать активы олигархов, отказавшихся от российского гражданства и покинувших страну после начала СВО, предложил сенатор Андрей Кутепов. Глава Комитета Совфеда по экономической политике уверен, что поступать со сбежавшими миллиардерами надо точно так же, как недружественные страны Запада поступают с имуществом подсанкционных российских бизнесменов.

Однако эксперты по международному праву предостерегают: принцип «лечить подобное подобным» здесь не сработает, а попытка арестовать собственность крупного бизнеса грозит обвалом финансовых рынков и оттоком капиталов.

Идею заморозки активов олигархов, покинувших Россию после 24 февраля, осудивших СВО и отказавшихся от российского гражданства, сенатор Андрей Кутепов изложил в письме на имя вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Глава Комитета Совфеда по экономической политике считает, что с богатыми перебежчиками надо поступать по образу и подобию западных стран. Раз те арестовали активы наших бизнесменов и наложили на них санкции, значит, нам можно делать то же самое с теми, кто тяготеет к западным ценностям и уводит имущество из России.

Кутепов предложил механизм распределения замороженных активов: часть пустить на финансирование специальной военной операции, восстановление Крымского моста и коммунальной инфраструктуры новых российских регионов, часть использовать для покрытия убытков госкорпораций, которыми управляли сбежавшие бизнес-воротилы. Кроме того, сенатор предлагает повысить налоговые ставки по сделкам с активами таких олигархов до 30–50%.

Ранее об отказе от гражданства РФ заявили банкир Олег Тиньков, основатель Revolut Николай Сторонский, глава фондов DST Global Юрий Мильнер, руководитель «Тройки Диалог» Рубен Варданян и создатель корпорации Freedom Finance Тимур Турлов.

Предложение сенатора оценили юристы-международники. Адвокат Игорь Трунов заключил, что идея не соответствует российской Конституции и действующему законодательству. «Чтобы претворить инициативу по заморозке активов в жизнь, Основной закон придется менять», — отметил Трунов.

Кроме того, адвокат подчеркнул, что само слово «заморозка», которое то и дело звучит из уст сначала западных, а потом и наших политиков, к праву никакого отношения не имеет.

— Понятие «заморозка» не базируется на законе, это термин с потолка. Это перепалка политиков, но юридической базы здесь мало. То же самое мы слышим из уст американских и европейских политиков. Но те же американцы, заморозив активы наших бизнесменов, ничего не смогли с ними сделать. Они уперлись в собственную Конституцию, — говорит Игорь Трунов.

Адвокат напомнил, что все формы собственности в России строго охраняются Конституцией. В статье 35 сказано, что лишить человека собственности можно исключительно на основании решения суда. Далее юрист обращается к УПК: в нем говорится не о заморозке, а об аресте имущества. Основания процедуры четко прописаны.

— Закон говорит, что можно арестовать имущество для обеспечения гражданского иска в рамках уголовного дела, а также имущество, приобретенное преступным путем. Для ареста должны быть суд и решение. То есть если, скажем, олигарх приторговывал наркотиками и за счет этого его бизнес разросся, на основании решения суда имущество может быть конфисковано, — объясняет Игорь Трунов.

Попытка изымать имущество граждан недружественных стран и им сочувствующих ранее в России уже предпринималась.

В апреле этого года парламент Крыма внес в Госдуму проект поправок в Гражданский кодекс, которые предполагали возможность принудительного изъятия активов недружественных иностранных государств, граждан и юрлиц, а также подконтрольных этим странам бенефициаров вне зависимости от их реального местонахождения. Крымские чиновники даже взялись провести ревизию такого имущества на полуострове. Среди прочего оказался интересный объект — квартира президента Украины Владимира Зеленского в элитном жилом комплексе в Ливадии. Однако законопроект одобрения не получил и до сегодняшнего дня так и не был принят.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя законопроект, подчеркнула, что не видит «ничего нормального в отъеме собственности, когда у этого нет законных оснований».

Правда, в гражданском законодательстве России все же есть правовой механизм, позволяющий накладывать ограничительные меры в ответ на санкции недружественных стран. Но, во-первых, они касаются только резидентов этих стран, во-вторых, этот механизм не предполагает точечного избирательного действия в отношении конкретных лиц.

Эксперты прогнозируют серьезные риски для отечественной экономики в случае принятия решения о заморозке активов уехавших из страны олигархов.

— Очень опасно начинать санкционную политику внутри страны. Она будет препятствовать движению капиталов. Бизнес из дружественных стран может встать. Если мы начнем бить по своим, иностранцы сразу же побегут, потому что непонятно, чем это для них закончится, — считает Трунов.

Между тем понять рьяное желание сенаторов взять реванш можно. В ЕС уже возник судебный прецедент, ярко свидетельствующий о том, что закон для европейских судей — что дышло, если речь идет об активах российских бизнесменов, находящихся под санкциями.

Суд Амстердама принял решение по делу основателя «Яндекса» Аркадия Воложа. Бизнесмен ранее приобрел в столице Нидерландов дом и начал там ремонт. После того, как Волож попал под санкции Евросоюза, жилище оккупировали сквоттеры. Суд не только отказался выселять маргинальных личностей с элитных квадратных метров российского бизнесмена, но и подвел под решение откровенно шокирующую для большинства российских юристов мотивировку: сквоттеры могут жить в доме, потому что Волож ремонтом увеличивает капитализацию недвижимости и таким образом закладывает себе на будущее возможность извлечь дополнительный доход, тем самым нарушая санкционный режим.

Эксперт по праву, юрист Илья Иксанов объяснил, что в данном случае суд Нидерландов придерживался не столько правовых норм, сколько традиций правоприменения во время военных конфликтов.

— В правовой традиции стран запада, в первую очередь стран с англосаксонской моделью, если речь идет о враге, то его имущество можно арестовать. Дело Аркадия Воложа — первая ласточка. За ним, скорее всего, последуют другие аналогичные решения. Раньше страны Европы и США упирались в право собственности. Это одна из основ правового государства и естественное право, которое принадлежит человеку вне зависимости от государства. По сути, такое решение — это нарушение всей системы.

Татьяна Антонова

Оригинал материала: “Московский комсомолец”