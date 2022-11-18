 

Дуда признал, что у ПВО Польши не было возможности сбить украинскую ракету

18.11.2022, 21:45, Разное
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Украинский конфликт повлёк за собой трагедию для Польши, где две семьи потеряли своих близких, заявил президент страны Анджей Дуда. В интервью TVP Info он признал, что невозможно было остановить ракету, потому что ПВО Польши, как и любой страны в мире, не в состоянии защитить всю свою территорию, особенно вблизи границы.


АР

В четверг президент Польши Анджей Дуда посетил местность Пшеводува, где во вторник упала ракета украинской ПВО, в результате чего двое поляков в возрасте 60 и 62 лет погибли, пишет TVP Info.  

В интервью телеканалу польский лидер подчеркнул, что перед лицом этой трагедии все политики оставили в стороне партийные разногласия. «Это было отчётливо видно в ходе Совета национальной безопасности. Прослеживается также в СМИ то, что политики, вне зависимости от того, какие обычно дискуссии они проводят, сейчас ведут себя крайне ответственно», — добавил он.

«Скорее всего, к величайшему сожалению, это был несчастный случай», — заявил Дуда TVP Info. Он обратил внимание на то, что украинский конфликт вылился в трагедию для Польши, где две семьи уже потеряли своих близких. 

«Это огромная трагедия для семьи, местного сообщества и для всех нас… Это страшное событие, к сожалению, несчастный случай. Это не было преднамеренным действием, никто не нацеливал эту ракету на Польшу», — добавил он. По его словам, скорее всего, это была ракета, выпущенная украинской ПВО, которая должна была в свою очередь нейтрализовать российскую ракету.

В интервью президент также откровенно признал, что остановить эту ракету не представлялось возможным. «Ни у одной страны в мире нет в распоряжении системы обороны, которая защищала бы всю территорию государства, тем более на таком небольшом расстоянии от границы, если, конечно, там не находятся стратегические, критически важные объекты», — объяснил он. 


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