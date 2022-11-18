Потеряла слишком много крови: зверски раненую Загитову не смогли спасти

Российская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова много работает и пробует себя в разных сферах. Помимо фигурного катания спортсменка осваивает профессию ведущей и блогера, активно общаясь с многочисленными поклонниками.

На днях Загитова напугала россиян страшным сообщением о полученной травме. Она показала видео, на котором ее рука окровавлена и трясется, судя по всему, от боли. Звезду не смогли спасти от случающихся неприятностей в ходе тренировок.

“Боевое ранение”, – написала Алина Загитова.

Фанаты расплакались и предположили, что фигуристка пострадала зверски и потеряла слишком много крови. Для многих даже маленькая травма на нежной женской ручке — уже трагедия вселенского масштаба. Однако спортсмены обладают железным характером и силой воли, поэтому для Загитовой эта царапина не беда. То ли еще будет, если она сразится на ринге с Ольгой Бузовой.

Ранее спортивный менеджер Владимир Хрюнов назвал имя спортсменки, которая может заменить фигуристку Алину Загитову в шоу-поединке с певицей Ольгой Бузовой в случае отказа первой. По его словам, эстафету подхватит Александра Трусова. Речь идет о поединке по боксу, который состоится в Москве 9 марта 2023 года. Загитова еще не дала своего согласия на участие в нем, однако ставки уже делают. Пользователи Сети уверены, что Загитова размажет стареющую Бузову по стенке.