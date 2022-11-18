Скандалы: Неизвестные обокрали виллу Олега Тинькова в Форте-дей-Марми в Тоскане

Трое грабителей вынесли из дома бизнесмена драгоценности, часы и другие вещи на сумму несколько сотен тысяч евро

Неизвестные обокрали виллу Олега Тинькова в курортном городе Форте-дей-Марми в Тоскане, сообщают издания Adnkronos и Il Messagero. По их данным, в ночь на 17 ноября трое грабителей взломали систему охраны, проникли на виллу, которая на тот момент была пуста, и вскрыли два сейфа. Им удалось украсть драгоценности, часы и другие вещи, общая сумма похищенного превышает несколько сотен тысяч евро.

Утром в четверг кражу обнаружил сторож, идет расследование. По данным изданий, Тиньков с семьей сейчас находится в Мексике.

Поздно вечером 16 ноября, как пишут Adnkronos и Il Messagero, нападению подверглась еще одна вилла в Форте-дей-Марми, которая принадлежит «российским магнатам». Сейчас дом сдают в аренду «украинским финансистам» (о ком идет речь, не уточняется). На момент происшествия они были дома.

В Форте-дей-Марми у семьи Тиньковых есть четырехэтажное палаццо 1930 года — часть проекта La Datcha, в рамках которого бизнесмен сдает жилье состоятельным туристам. В доме есть обеденная и коктейльная зоны, бар, рабочие пространства, зал для кино, спа с бассейном, сауной и хаммамом, десять спален. На расстоянии 30 м от виллы находится частный пляж. Forbes со ссылкой на директора по маркетингу и продажам La Datcha и дочь миллиардера Дашу Тинькову писал, что дом сдается минимум на неделю, стоимость аренды начинается от €69 тыс.

Помимо виллы в Тоскане у бизнесмена есть еще три дома: два во Франции (в Куршевеле и Валь Торансе) и один в Мексике (Кабо-Сан-Лукас). В мае в интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) Тиньков рассказывал, что продал российский бизнес La Datcha «по рыночной цене». В него входит незавершенный объект на Камчатке, недвижимость в Астрахани и других местах.

Тиньков, который не раз выступал против боевых действий на Украине, 31 октября объявил, что отказывается от российского паспорта. На следующий день он сообщил, что начинает отзыв своего бренда из банка «Тинькофф». Ранее он продал долю в материнской TCS Group Владимиру Потанину и рассказал, что его заставили продать банк «за копейки». Глава банка Станислав Близнюк однако заявил, что Тинькову заплатили «достаточно большую» сумму за бренд. В Тинькофф Банке неоднократно указывали, что все юридические права на бренд принадлежат им.

В начале ноября Forbes оценил состояние Тинькова в $860 млн. По данным журнала, более четверти этой суммы составляют средства, вырученные от продажи 35,1% акций TCS Group «Интерросу» Потанина.

Наталия Анисимова

Оригинал материала: “РБК”