Антон Красовский назначен главным редактором «Комсомольской правды»

Бывший директор вещания телеканала RT Антон Красовский с 22 ноября переходит на постоянную работу в «Комсомольскую правду».

Решение назначить его главным редактором крупнейшей российской газеты накануне принял совет директоров издательского дома.

– Антон хорошо известен каждому отечественному журналисту своей прямой и патриотической позицией. Уверена, что он сможет сохранить и приумножить лучшие традиции «Комсомолки», – заявила шеф-редактор сайта издания Олеся Носова.

Как отмечается в официальном пресс-релизе, Красовский имеет 30-летний опыт работы в прессе – свою карьеру он начал в 1992 году в качестве сотрудника «Независимой газеты». Новый главный редактор поблагодарил руководство за оказанное доверие и пообещал вернуть печатную версию газеты к «перестроечным» тиражам.

– Я помню время, когда тираж «Комсомолки» превышал 20 миллионов экземпляров, это было в самый разгар Перестройки. Я постараюсь сделать всё возможное, чтобы не только достичь, но и перевыполнить этот показатель, – написал Красовский в своём Telegram-канале.

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