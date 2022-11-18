 

Антон Красовский назначен главным редактором «Комсомольской правды»

18.11.2022, 20:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Бывший директор вещания телеканала RT Антон Красовский с 22 ноября переходит на постоянную работу в «Комсомольскую правду».

Решение назначить его главным редактором крупнейшей российской газеты накануне принял совет директоров издательского дома.

– Антон хорошо известен каждому отечественному журналисту своей прямой и патриотической позицией. Уверена, что он сможет сохранить и приумножить лучшие традиции «Комсомолки», – заявила шеф-редактор сайта издания Олеся Носова.

Как отмечается в официальном пресс-релизе, Красовский имеет 30-летний опыт работы в прессе – свою карьеру он начал в 1992 году в качестве сотрудника «Независимой газеты». Новый главный редактор поблагодарил руководство за оказанное доверие и пообещал вернуть печатную версию газеты к «перестроечным» тиражам.

– Я помню время, когда тираж «Комсомолки» превышал 20 миллионов экземпляров, это было в самый разгар Перестройки. Я постараюсь сделать всё возможное, чтобы не только достичь, но и перевыполнить этот показатель, – написал Красовский в своём Telegram-канале.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02.22 / Уход за кожей: какие активные ингредиенты хорошо работают вместе и на какие пары обратить внимание

11.02.21 / Куда пойти в День всех влюбленных: предложения от московских ресторанов

12.11.22 / Зиновий или Синичкин День: что нельзя делать 12 ноября

11.09.22 / Личное: “Право на пику”

20.01.22 / Мнение: Хроника выздоровления

11.09.20 / Скандалы: Спасти врио Кобзева

07.08.20 / После расставания с бойфрендом: Дженнифер Гарнер проводит время на пляже с Брэдли Купером и его дочерью Леей

07.09.21 / Во время сна кожа должна дышать: секреты неувядающей красоты Моники Беллуччи

26.04.22 / Электрические палочки для еды делают любую пищу более соленой и вкусной

10.10.20 / Михаил Дегтярёв подписал указ о запрете майданов в Хабаровском крае

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика