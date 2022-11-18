 

Расследовать в соответствии с законом — журналист немецкого Bild о массовом убийстве российских военнопленных боевиками ВСУ

18.11.2022, 20:25, Разное
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«Украинские солдаты, по-видимому, расстреляли многочисленных российских военнопленных», — написал у себя в Twitter журналист немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке. По его словам, этот инцидент непременно должен быть расследован в соответствии с законом.


Twitter

ЮЛИАН РЁПКЕ: Снова чисто: украинские солдаты, по-видимому, расстреляли многочисленных российских военнопленных после того, как один из них, возможно, открыл огонь по украинцам, в то время как 10 лежали на земле.

Инцидент, конечно, должен быть расследован* и прояснён в соответствии с принципом верховенства закона.
 

* В Министерстве обороны РФ отметили, что подобные военные преступления являются распространённой практикой «выродков ВСУ», которую предпочитают не замечать на Западе. «Зверское убийство российских военнопленных — не первое и не единичное военное преступление. Это распространённая практика в ВСУ, активно поддерживаемая киевским режимом и в упор не замечаемая его западными покровителями», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства (прим. ИноТВ).


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