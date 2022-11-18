Вместо монолога Чацкого школьники будут учить наизусть посты Дмитрия Медведева

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18.11.2022, 19:33, Разное
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Министерством просвещения было принято решение внести изменения в школьную программу по русской литературе.

Теперь вместо монолога Чацкого из романа Александра Грибоедова «Горя от ума» девятиклассники будут учить наизусть на выбор один из постов в социальных сетях зампреда Совбеза Дмитрия Медведева.

По мнению экспертов ведомства, таким образом можно вернуть интерес учащихся к изучению русской литературы, заметно упавший с начала нулевых годов в связи с развитием телекоммуникационных технологий.

– Грибоедов – отличный писатель для своего времени, но Дмитрий Анатольевич ни в чём не уступает ему как в плане сюжета, так и в стиле изложения. Его высокохудожественное слово, описывающее актуальные события современности, наполняет глаголом сердца соотечественников, — приводится мнение заместителя министра на сайте ведомства.

Также чиновники Минпросвещения обратились к Дмитрию Медведеву с предложением написать текст для ЕГЭ по русскому языку.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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