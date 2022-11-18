Френч, градиент, кошачий глаз: ключевые тенденции золотого маникюра – одного из главных трендов 2023 года

Золотой маникюр смотрится дорого, роскошно, элегантно, женственно. Не удивительно, что в 2023 голу он станет одним из ключевых трендов нейл-арта. Есть масса интересных вариантов сочетания золотого лака с другими оттенками и текстурами.

Французский маникюр

Золото просто идеально вписывается в концепцию френча. Если вы хотите предпочитаете скромные классические варианты, покройте таким лаком краешек ногтя. А если вы хотите чего-то более смелого и яркого (например, для вечеринки), возьмите золотой за основу. Его можно сочетать не только с нюдом, но и с другими оттенками. Особенно роскошно золото выглядит на фоне матового серого.

Золотой глиттер

Очень эффектный маникюр получается с использованием золотого песка. Для того, чтобы покрыть им ноготь используется техника втирки по слегка влажному лаку. Маникюр получается действительно роскошным, похожим на драгоценное украшение. Но нужно учитывать, что полное покрытие глитттером недопустимо сразу на всех пальцах. Лучше выделить таким образом 1-2 ногтя. Остальные ноготки лучше покрасить бордовым или красно-коричневым лаком. На таком фоне золото выглядит особенно эффектно.

Золотые полоски

Золотые полоски из фольги или специального гибкого клеющегося материала – это прекрасный универсальный вариант декора. Это может быть самостоятельный вариант дизайна, при помощи которого можно создать эффектный геометрический узор. А также золотые полоски могут послужить хорошим дополнением к другим идеям оформления.

Если вы решили украсить свой маникюр золотыми полосками, важно правильно выбрать направление. Так, на длинных ногтях будут хорошо смотреться как вертикальные, так и горизонтальные. Но на коротких ноготках допустимы только вертикальные полосы, так как горизонтальные линии визуально еще больше укоротят пластину.

Кошачий глаз

Очень эффектно смотрится популярный маникюр “кошачий глаз”, который красиво переливается на солнце, создавая интересные визуальные эффекты. Для создания такого нейл-арта нужен специальный лак с металлизироваными частичками, которые реагируют на приближение магнитной полоски и формируют характерный рисунок на ногте. Если создавать “кошачий глаз” в золотом цвете, мастера маникюра рекомендуют использовать черную основу, так как на ее фоне мерцающие частички смотрятся более выразительно и очень красиво переливаются на свету.

Золотая геометрия

Обратите внимание на золотые блестки ромбовидной формы. Они смотрятся очень эффектно, если использовать их точечно. А если вы собираетесь на вечеринку, выложите один из ногтей полностью такими блестками, чтобы она органично прилегали друг к другу. Получится эффект сверкающего диско-шара. Будьте уверены, что с таким маникюром все внимание будет приковано только у вам.

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Золото на белом

Если вы хотите создать нежный и женственный золотой маникюр, выполните его на белом или молочном фоне. На такой подложке сверкающий декор смотрится особенно элегантно и нежно. Можно даже сказать благородно. Чтобы придать нейл-арту больше выразительности, слегка подчеркните его черным лаком. Достаточно пары тонких полосок, чтобы золото засияло как никогда.

Логотипы брендов

На самом деле, этот тренд уже ушел в прошлое. Но это касается одежды и аксессуаров. А в сфере нейл-арта нанесение логотипов на ногти все еще уместно. Это отличный способ признаться в любви к какому-то бренду. А еще это отличный вариант маникюра для женщин, работающих в крупных компаниях с развитой корпоративной культурой. Нанести на ногти золотой логотип своей фирмы – просто отличная идея.

Золотые завитки

Это отличный способ украсить классический нюдовый маникюр, который некоторым уже кажется скучным. Такое ненавязчивое оформление подчеркнет хороший вкус и чувство стиля. Такой женственный нейл-арт является абсолютно универсальным и подойдет как для офиса, так и для вечеринки. Завитки можно наносить как на цветное, так и на абсолютно прозрачное покрытие

Нежные рисунки

Рисунки, выполненные на ногтях в золотом цвете, смотрятся очень эффектно, благородно и, в то же время, нежно. Выбирайте для такого оформления какие-нибудь женственные нежные сюжеты. Например, цветочки или перышки. А если вы не умеете рисовать, на помощь придут готовые наклейки-стикеры, которые выпускаются в довольно широкой цветовой гамме, включая благородное золото.