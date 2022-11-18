 

Беременная Блейк Лайвли присоединилась к мужу Райану Рейнольдсу на премии American Cinematheque Awards

18.11.2022, 18:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Беременная Блейк Лайвли не отказывает себе в посещении светских мероприятий, хотя ходит на них так же редко, как и обычно. Так, она поддержала супруга на церемонии вручения премии American Cinematheque Awards 2022 в Лос-Анджелесе, где тот стал лауреатом. Для нового “беременного” выхода Блейк выбрала летящее платье на бретельках в стиле бохо, и дополнила образ массивными браслетами и серьгами.

Отметим, что Блейк и Райан открыто рассказывают о своей семейной жизни. Например, недавно звезда “Сплетницы” показывала, как выглядит во время четвертой беременности, а позже и Райан делился в интервью своими соображениями по поводу отцовства и заявил журналистам, что хочет, чтобы в их семье родилась очередная девочка. А в начале этого месяца Блейк впервые появилась на публике после того, как раскрыла свое положение.

О том, что Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс станут родителями в четвертый раз, стало известно в начале сентября. У пары уже есть три дочери — 7-летняя Джеймс, 5-летняя Инес и 2-летняя Бетти. Супруги познакомились на съемках картины “Зеленый фонарь” в 2010-м, но романтические отношения между ними завязались только год спустя. В 2012 году они тайно поженились.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.12.21 / Скончался российский ”Шерлок Холмс” Владимир Татосов

14.05.21 / Россия и НАТО не смогут избежать противостояния в Черном море

21.02.22 / Мужчина утверждает, что инопланетяне показали ему грядущую мировую войну

11.06.21 / Не следует поливать чаще, чем обычно: 7 советов по уходу за газоном в жару

19.05.21 / Зеленый цвет, с разрезами или ставка на эстетику преппи: как будут носить весной-2021 юбки миди по версии Миланской недели моды

14.09.21 / Правило, которое часто игнорируют. Как настроить утюг, чтобы не сжечь одежду

13.09.21 / В Дагестане зарплата учителей будет зависеть от полученных школьниками оценок

27.11.21 / Устаревшая верхняя одежда на зиму и трендовая альтернатива: как правильно выбрать модный наряд

05.04.22 / Отец Меган Маркл раскритиковал дочь и принца Гарри: “Они словно дали королеве пощечину”

05.08.21 / Путин сделал беспрецедентное объявление. Россия официально вступает в эру кибервойн – Dziennik Gazeta Prawna

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика