Беременная Блейк Лайвли присоединилась к мужу Райану Рейнольдсу на премии American Cinematheque Awards

Беременная Блейк Лайвли не отказывает себе в посещении светских мероприятий, хотя ходит на них так же редко, как и обычно. Так, она поддержала супруга на церемонии вручения премии American Cinematheque Awards 2022 в Лос-Анджелесе, где тот стал лауреатом. Для нового “беременного” выхода Блейк выбрала летящее платье на бретельках в стиле бохо, и дополнила образ массивными браслетами и серьгами.

Отметим, что Блейк и Райан открыто рассказывают о своей семейной жизни. Например, недавно звезда “Сплетницы” показывала, как выглядит во время четвертой беременности, а позже и Райан делился в интервью своими соображениями по поводу отцовства и заявил журналистам, что хочет, чтобы в их семье родилась очередная девочка. А в начале этого месяца Блейк впервые появилась на публике после того, как раскрыла свое положение.

О том, что Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс станут родителями в четвертый раз, стало известно в начале сентября. У пары уже есть три дочери — 7-летняя Джеймс, 5-летняя Инес и 2-летняя Бетти. Супруги познакомились на съемках картины “Зеленый фонарь” в 2010-м, но романтические отношения между ними завязались только год спустя. В 2012 году они тайно поженились.