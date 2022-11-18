Три эффектных образа постройневшей Кристины Агилеры на Latin Grammy Awards 2022

Минувшим вечером в концертном зале Michelob ULTRA Arena в Лас-Вегасе состоялась церемония вручения латиноамериканской премии “Грэмми”. 41-летняя поп-дива Кристина Агилера не только открыла шоу новой песней “Cuando Me De la Gana” и стала лауреатом премии в двух главных номинациях — “Альбом года” за свою вторую испаноязычную пластинку “AGUILERA”, вышедшую в мае этого года, и “Песня года” за сингл под названием “Pas Mis Muchachas” — но и привлекла внимание сразу тремя необычными образами.

Кстати, наряды Кристина меняла в зависимости от ситуации. На красную ковровую дорожку она вышла с возлюбленным Мэттью Ратлером в фактурном пурпурном платье с корсетной талией и гипертрофированно объемными складками на плечах, придающими образу театральности. Выступала же же Кристина в ином сценическом аутфите — обтягивающем латексном комбинезоне с эффектным декольте и повязке на голову из такого же материала. А вот получать заслуженные награды певица поднялась на сцену уже в классическом вечернем черном платье с приподнятым высоким воротником из тюля.

Многие в социальных сетях отметили, что фигура Кристины изменилась – певица постройнела и, как написали некоторые, “вернулось ее лицо времен нулевых”. Ну, нам, например, это абсолютно неважно: главное, что и тогда, и сейчас ее вокальные данные непревзойденны.

Отметим, что Кристина и ее жених Мэттью Ратлер нечасто выходят в свет вместе и выкладывают совместные снимки, предпочитая держать отношения вдали от внимания прессы. В октябре этого года певица поделилась редкой фотографией с возлюбленным из гримерки Billboard de la Musica Latina.

Напомним, что Кристина Агилера и ассистент по кастингу мюзикла “Бурлеск” Мэттью Ратлер вместе с 2010 года. В феврале 2014-го они объявили о помолвке. Для Кристины этот брак станет вторым: с 2005 по 2011 годы она была замужем за Джорданом Брэтманом, у них растет сын Макс Лайрон Брэтман.

Кристина и Rosalia